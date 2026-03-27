FOTO | Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune”
Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune”
Ioana Palcău, o vârstnică din Alba Iulia, a împlinit astăzi, 27 martie 2026, impresionanta vârstă de 106 ani.
Cu această ocazie, mai multe persoane, printre care și primarul Gabriel Pleșa, au vizitat-o pe femeie. Edilul din Alba Iulia a publicat următorul mesaj, pe o rețea de socializare:
,,Am avut bucuria și onoarea de a o vizita pe doamna Ioana Palcău, care a împlinit venerabila vârstă de 106 ani, un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune pentru comunitatea noastră din Alba Iulia.
Astfel de momente ne reamintesc cât de importante sunt rădăcinile noastre, respectul pentru cei care au construit înaintea noastră și legătura dintre generații.
106 ani nu înseamnă doar timp, ci o victorie a spiritului. La mulți ani cu sănătate, doamnă, și vă mulțumim pentru că sunteți o sursă de inspirație pentru noi toți!”, se arată într-o postare publicată de Gabriel Pleșa.
Sursă FOTO: Ionuț Vaidean
FOTO | Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune”
Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune” Ioana Palcău, o...
