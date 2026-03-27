FOTO | Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune"

Ioana Palcău, o vârstnică din Alba Iulia, a împlinit astăzi, 27 martie 2026, impresionanta vârstă de 106 ani. 

Cu această ocazie, mai multe persoane, printre care și primarul Gabriel Pleșa, au vizitat-o pe femeie. Edilul din Alba Iulia a publicat următorul mesaj, pe o rețea de socializare: 

,,Am avut bucuria și onoarea de a o vizita pe doamna Ioana Palcău, care a împlinit venerabila vârstă de 106 ani, un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune pentru comunitatea noastră din Alba Iulia. 

Astfel de momente ne reamintesc cât de importante sunt rădăcinile noastre, respectul pentru cei care au construit înaintea noastră și legătura dintre generații.

106 ani nu înseamnă doar timp, ci o victorie a spiritului. La mulți ani cu sănătate, doamnă, și vă mulțumim pentru că sunteți o sursă de inspirație pentru noi toți!”, se arată într-o postare publicată de Gabriel Pleșa.

Sursă FOTO: Ionuț Vaidean

Curier Județean

VIDEO | Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

27 martie 2026

De

Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută” „Târgul Grădinarului” 2026 și-a deschis oficial porțile vineri, 27 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Zeci de producători așteaptă pasionați și doritorii să descopere ceea ce […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU în Lancrăm: Flăcările au cuprins o autoutilitară. Intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

27 martie 2026

De

INCENDIU în Lancrăm: Flăcările au cuprins o autoutilitară. Intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit, potrivit apelantului care a contactat numărul de urgență 112, la o autoutilitară. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Lancram, Sebes. […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un bărbat BĂUT, care se plimba cu o trotinetă electrică, LOVIT de un autoturism pe strada Vasile Goldiș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

27 martie 2026

De

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un bărbat, pe o trotinetă electrică, LOVIT de un autoturism Un accident rutier a avut loc vineri, 27 martie 2026, în jurul orei 19:10, în Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș.  Din primele informații, un bărbat care se deplasa pe o trotinetă a fost lovit de un autoturism.  În aceste […]

Citește mai mult