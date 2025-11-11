FOTO | Investiție GIGANT la Ciugud: Transavia ridică o fabrică de hrană pentru animale de companie de 150 de milioane de euro
Investiție GIGANT de 150 de milioane de euro. Fabrică de mâncare pentru animale de companie construită de Transavia la Ciugud
O fabrică de mâncare pentru animale de companie urmează să fie construită în Ciugud, Alba, de Transavia, unul dintre giganții producători de carne de pui. Investiția se ridică la suma de 150 de milioane de euro, potrivit ZF.
Cea mai mare investiţie din România în domeniul producţiei de hrană pentru animale de companie
„Noua divizie de hrană pentru animale este complet conectată la infrastructura şi principiile operaţionale ale companiei. Şi această investiţie este un proiect 100% TRANSAVIA, dezvoltat şi operat integral de companie, în linie cu modelul nostru de afaceri complet integrat. Finanţată exclusiv din fonduri proprii, prin reinvestirea profitului generat de companie, investiţia se ridică la peste 763 mil. lei, adică aproximativ 150 mil. euro, ceea ce o face cea mai mare investiţie din România în domeniul producţiei de hrană pentru animale de companie şi una dintre cele mai mari din Europa”, a Ioan Popa, preşedinte şi fondator Transavia.
În România trăiesc peste 4,2 milioane de câini, ceea ce plasează țara pe locul 9 în Europa, și aproximativ 4,4 milioane de pisici, situând-o pe locul 10, potrivit datelor Euromonitor citate de Transavia. Conform aceleiași surse, piața hranei pentru animale de companie din România a depășit pragul de 1 miliard de euro, înregistrând o creștere de 9,7% față de anul 2023. Totodată, datele disponibile arată că, în comerțul modern, mai puțin de 3% din hrana destinată pisicilor și câinilor este produsă local, a menționat Ioan Popa.
Piața este dominată de mari branduri internaționale, precum Mars și Nestlé, însă, în ultimii ani, tot mai mulți antreprenori români au decis să investească în acest sector, deschizând fabrici dedicate.
Citește și: VIDEO | Planurile Primăriei Alba Iulia privind transportul în comun: Peste 30 de autobuze și microbuze electrice, autobază, bilete și abonamente mai ieftine și limitarea gratuității pentru pensionari la orele de vârf
Noua fabrică Transavia de hrană pentru animale de companie va avea o capacitate de producție suficientă pentru a asigura hrană uscată și umedă destinată alimentării a peste 11 milioane de câini și pisici în fiecare an, conform datelor furnizate de companie.
„Fabrica este construită la Ciugud, în judeţul Alba, o zonă aleasă strategic datorită proximităţii faţă de autostrada A10 Sebeş–Turda şi faţă de resursele proprii ale companiei. Este un proiect de tip greenfield, realizat integral de la zero, cu standarde tehnologice şi de sustenabilitate la nivelul celor mai moderne fabrici din Europa. La începtul anului viitor vom începe instalarea echipamentelor, urmând apoi să realizăm testarea liniilor şi calibrarea proceselor pentru a demara producţia efectivă în a doua jumătate a anului 2026”, a adăugat Ioan Popa.
În anul 2024, Transavia a înregistrat o cifră de afaceri de 1,11 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 10% față de 2023.
Compania deține în portofoliu brandul de carne de pui Fragedo și gama de semipreparate Papane, fiind unul dintre cei mai mari angajatori români, cu peste 2.300 de angajați. Aceștia își desfășoară activitatea în cele 31 de ferme de creștere a păsărilor, cele patru ferme de producție vegetală, fabrica de nutrețuri combinate, cele trei abatoare și unitatea de procesare a cărnii, menționează sursa citată.
Transavia, o afacere de familie cu tradiție, produce anual peste 120.000 de tone de carne de pui, dintre care aproximativ 30% este destinată exportului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
11 noiembrie| Ziua Veteranilor: Cum a ajuns să fie marcată această zi
11 noiembrie| Ziua Veteranilor: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de 11 noiembrie, este marcată Ziua Veteranilor, dată care marchează încheierea oficială a Primului Război Mondial. La orele 11.00, în 11 noiembrie 1918, a intrat în vigoare armistiţiul semnat, cu câteva ore înainte, în Pădurea de la Compiegne, de forţele […]
UPDATE | TRAGEDIE în comuna Meteș, ca urmare a unui incendiu: O femeie a fost găsită de pompieri moartă
INCENDIU în satul Ampoița: O persoană, posibil decedată. Pompierii intervin de urgență Pompierii din Alba Iulia intervin la un incendiu izbucnit la mobilierul unei locuințe din satul Ampoița. Din primele informații, o femeie a fost găsită moartă de salvatori în urma intoxicației cu monoxid de carbon. Știrea inițială Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto...
Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică: ,,Șanse reale celor care vor să muncească”
Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică Un proiect de modificare a Legii...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
FOTO | Investiție GIGANT la Ciugud: Transavia ridică o fabrică de hrană pentru animale de companie de 150 de milioane de euro
Investiție GIGANT de 150 de milioane de euro. Fabrică de mâncare pentru animale de companie construită de Transavia la Ciugud...
Curier Județean
Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat
Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie...
Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital
Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital...
Politică Administrație
VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local
Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”
Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...
Opinii Comentarii
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...