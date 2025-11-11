FOTO | Investiție GIGANT la Ciugud: Transavia ridică o fabrică de hrană pentru animale de companie de 150 de milioane de euro

Investiție GIGANT de 150 de milioane de euro. Fabrică de mâncare pentru animale de companie construită de Transavia la Ciugud

O fabrică de mâncare pentru animale de companie urmează să fie construită în Ciugud, Alba, de Transavia, unul dintre giganții producători de carne de pui. Investiția se ridică la suma de 150 de milioane de euro, potrivit ZF.

Cea mai mare investiţie din România în domeniul producţiei de hrană pentru animale de companie

„Noua divizie de hrană pentru animale este complet conectată la infrastructura şi principiile operaţionale ale companiei. Şi această investiţie este un proiect 100% TRANSAVIA, dezvoltat şi operat integral de companie, în linie cu modelul nostru de afaceri complet integrat. Finanţată exclusiv din fonduri proprii, prin reinvestirea profitului generat de companie, investiţia se ridică la peste 763 mil. lei, adică aproximativ 150 mil. euro, ceea ce o face cea mai mare investiţie din România în domeniul producţiei de hrană pentru animale de companie şi una dintre cele mai mari din Europa”, a Ioan Popa, preşedinte şi fondator Transavia.

În România trăiesc peste 4,2 milioane de câini, ceea ce plasează țara pe locul 9 în Europa, și aproximativ 4,4 milioane de pisici, situând-o pe locul 10, potrivit datelor Euromonitor citate de Transavia. Conform aceleiași surse, piața hranei pentru animale de companie din România a depășit pragul de 1 miliard de euro, înregistrând o creștere de 9,7% față de anul 2023. Totodată, datele disponibile arată că, în comerțul modern, mai puțin de 3% din hrana destinată pisicilor și câinilor este produsă local, a menționat Ioan Popa.

Piața este dominată de mari branduri internaționale, precum Mars și Nestlé, însă, în ultimii ani, tot mai mulți antreprenori români au decis să investească în acest sector, deschizând fabrici dedicate.

Noua fabrică Transavia de hrană pentru animale de companie va avea o capacitate de producție suficientă pentru a asigura hrană uscată și umedă destinată alimentării a peste 11 milioane de câini și pisici în fiecare an, conform datelor furnizate de companie.

„Fabrica este construită la Ciugud, în judeţul Alba, o zonă aleasă strategic datorită proximităţii faţă de autostrada A10 Sebeş–Turda şi faţă de resursele proprii ale companiei. Este un proiect de tip greenfield, realizat integral de la zero, cu standarde tehnologice şi de sustenabilitate la nivelul celor mai moderne fabrici din Europa. La începtul anului viitor vom începe instalarea echipamentelor, urmând apoi să realizăm testarea liniilor şi calibrarea proceselor pentru a demara producţia efectivă în a doua jumătate a anului 2026”, a adăugat Ioan Popa.

În anul 2024, Transavia a înregistrat o cifră de afaceri de 1,11 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 10% față de 2023.

Compania deține în portofoliu brandul de carne de pui Fragedo și gama de semipreparate Papane, fiind unul dintre cei mai mari angajatori români, cu peste 2.300 de angajați. Aceștia își desfășoară activitatea în cele 31 de ferme de creștere a păsărilor, cele patru ferme de producție vegetală, fabrica de nutrețuri combinate, cele trei abatoare și unitatea de procesare a cărnii, menționează sursa citată.

Transavia, o afacere de familie cu tradiție, produce anual peste 120.000 de tone de carne de pui, dintre care aproximativ 30% este destinată exportului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI