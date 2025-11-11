Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | Investiție GIGANT la Ciugud: Transavia ridică o fabrică de hrană pentru animale de companie de 150 de milioane de euro

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Investiție GIGANT de 150 de milioane de euro. Fabrică de mâncare pentru animale de companie construită de Transavia la Ciugud

O fabrică de mâncare pentru animale de companie urmează să fie construită în Ciugud, Alba, de Transavia, unul dintre giganții producători de carne de pui. Investiția se ridică la suma de 150 de milioane de euro, potrivit ZF.

Cea mai mare investiţie din România în domeniul producţiei de hrană pentru animale de companie

„Noua divizie de hrană pentru animale este complet conectată la infrastructura şi principiile operaţionale ale companiei. Şi această investiţie este un proiect 100% TRANSAVIA, dezvoltat şi operat integral de companie, în linie cu modelul nostru de afaceri complet integrat. Finanţată exclusiv din fonduri proprii, prin reinvestirea profitului generat de companie, investiţia se ridică la peste 763 mil. lei, adică aproximativ 150 mil. euro, ceea ce o face cea mai mare investiţie din România în domeniul producţiei de hrană pentru animale de companie şi una dintre cele mai mari din Europa”, a Ioan Popa, preşedinte şi fondator Transavia.

În România trăiesc peste 4,2 milioane de câini, ceea ce plasează țara pe locul 9 în Europa, și aproximativ 4,4 milioane de pisici, situând-o pe locul 10, potrivit datelor Euromonitor citate de Transavia. Conform aceleiași surse, piața hranei pentru animale de companie din România a depășit pragul de 1 miliard de euro, înregistrând o creștere de 9,7% față de anul 2023. Totodată, datele disponibile arată că, în comerțul modern, mai puțin de 3% din hrana destinată pisicilor și câinilor este produsă local, a menționat Ioan Popa.

Piața este dominată de mari branduri internaționale, precum Mars și Nestlé, însă, în ultimii ani, tot mai mulți antreprenori români au decis să investească în acest sector, deschizând fabrici dedicate.

Citește și: VIDEO | Planurile Primăriei Alba Iulia privind transportul în comun: Peste 30 de autobuze și microbuze electrice, autobază, bilete și abonamente mai ieftine și limitarea gratuității pentru pensionari la orele de vârf

Noua fabrică Transavia de hrană pentru animale de companie va avea o capacitate de producție suficientă pentru a asigura hrană uscată și umedă destinată alimentării a peste 11 milioane de câini și pisici în fiecare an, conform datelor furnizate de companie.

„Fabrica este construită la Ciugud, în judeţul Alba, o zonă aleasă strategic datorită proximităţii faţă de autostrada A10 Sebeş–Turda şi faţă de resursele proprii ale companiei. Este un proiect de tip greenfield, realizat integral de la zero, cu standarde tehnologice şi de sustenabilitate la nivelul celor mai moderne fabrici din Europa. La începtul anului viitor vom începe instalarea echipamentelor, urmând apoi să realizăm testarea liniilor şi calibrarea proceselor pentru a demara producţia efectivă în a doua jumătate a anului 2026”, a adăugat Ioan Popa.

În anul 2024, Transavia a înregistrat o cifră de afaceri de 1,11 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 10% față de 2023.

Compania deține în portofoliu brandul de carne de pui Fragedo și gama de semipreparate Papane, fiind unul dintre cei mai mari angajatori români, cu peste 2.300 de angajați. Aceștia își desfășoară activitatea în cele 31 de ferme de creștere a păsărilor, cele patru ferme de producție vegetală, fabrica de nutrețuri combinate, cele trei abatoare și unitatea de procesare a cărnii, menționează sursa citată.

Transavia, o afacere de familie cu tradiție, produce anual peste 120.000 de tone de carne de pui, dintre care aproximativ 30% este destinată exportului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

11 noiembrie 2025

De

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

11 noiembrie| Ziua Veteranilor: Cum a ajuns să fie marcată această zi

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

11 noiembrie 2025

De

11 noiembrie| Ziua Veteranilor: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de 11 noiembrie, este marcată Ziua Veteranilor, dată care marchează încheierea oficială a Primului Război Mondial. La orele 11.00, în 11 noiembrie 1918, a intrat în vigoare armistiţiul semnat, cu câteva ore înainte, în Pădurea de la Compiegne, de forţele […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE | TRAGEDIE în comuna Meteș, ca urmare a unui incendiu: O femeie a fost găsită de pompieri moartă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

10 noiembrie 2025

De

INCENDIU în satul Ampoița: O persoană, posibil decedată. Pompierii intervin de urgență Pompierii din Alba Iulia intervin la un incendiu izbucnit la mobilierul unei locuințe din satul Ampoița. Din primele informații, o femeie a fost găsită moartă de salvatori în urma intoxicației cu monoxid de carbon. Știrea inițială Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR

Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto...
Actualitateacum 37 de minute

Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică: ,,Șanse reale celor care vor să muncească”

Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică Un proiect de modificare a Legii...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 3 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Investiție GIGANT la Ciugud: Transavia ridică o fabrică de hrană pentru animale de companie de 150 de milioane de euro

Investiție GIGANT de 150 de milioane de euro. Fabrică de mâncare pentru animale de companie construită de Transavia la Ciugud...

Curier Județean

Curier Județeanacum 53 de minute

Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat

Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie...
Curier Județeanacum o oră

Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital

Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 19 ore

VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local

Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
Politică Administrațieacum 20 de ore

VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”

Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
Opinii - Comentariiacum o zi

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea