FOTO | Întâlnirea Fierarilor, ediția a III-a, la Rîmetea, în Alba: Meșteri din țară și din străinătate au încins forjele și au bătut nicovalele la evenimentul devenit tradiție printre pasionații de arta fierului
Întâlnirea Fierarilor, ediția a III-a, la Rîmetea, în Alba: Meșteri din țară și din străinătate au încins forjele și au bătut nicovalele la evenimentul devenit tradiție printre pasionații de arta fierului
În weekend-ul 19-21 septembrie 2025 a avut loc la Rîmetea întâlnirea anuală a fierarilor, la care au participat un număr de 15 meșteri din diferite colțuri ale României, dar și un număr foarte mare de vizitatori, cel mai mare de până acum.
Sub scânteile care luminau seara și sub sunetul greu al nicovalelor, fierarii s-au adunat din nou pe mirificul platou de la baza munților Trascăului în localitatea Rîmetea. A fost a treia ediție a Întâlnirii Fierarilor, un eveniment care a crescut de la an la an și a adunat în jurul lui tot mai mulți prieteni ai focului și fierului.
De dimineață până seara, vizitatorii au trecut pragul forjei, curioși să vadă cum metalul prinde viață sub mâinile meșteșugarilor. Mulți dintre ei au plecat acasă cu daruri simbolice, mici piese forjate pe loc, amintiri din focul nicovalei.
Un moment aparte a fost atunci când o fetiță și-a serbat ziua de naștere chiar printre noi. Zâmbetul ei, atunci când a primit un cadou din partea Atelierului Forged Blades, a fost dovada că meșteșugul poate aduce bucurie și celor mici, nu doar celor pasionați de arta fierăriei.
”Întâlnirea nu ar fi fost completă fără oaspeții de seamă: calfele de la Țibănești, fierari din Franța, dar și numeroși meșteri autohtoni. Împreună, am schimbat idei, am împărtășit tehnici și am legat prietenii. În foc și în scântei, s-a simțit aceeași limbă universală a fierarilor: pasiunea pentru metal și respectul pentru tradiție.
A fost mai mult decât un eveniment. A fost o dovadă că focul tradiției arde viu, că oamenii se pot aduna în jurul jarului și al ciocanului, ducând mai departe o artă veche de secole.
Focul ne adună. Fierul ne leagă. Pasiunea ne unește,” acesta este mottoul nostru al fierarilor, spune Bogdan Rus, artizanul Atelierului Forged Blades Aiud.
