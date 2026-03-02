FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, locul 2 pe echipe și 30 de medalii la Cupa Bega | Vezi sportivii care au urcat pe podium

Înotătorii de la LPS Alba Iulia, pregătiți de Daniela Bob, locul 2 pe echipe și 30 de medalii la Cupa Bega

Reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia au cucerit 30 de medalii și s-au clasat pe locul secund la recentul concurs de înot Cupa Bega.

Competiția s-a disputat în Bazinul „Aqua Sport” din Timișoara, reunind 414 sportivi (de la 7 ani, până la categoria open) care au reprezentat 14 cluburi din țară. LPS Alba Iulia a avut la start 28 de înotători, de la grupele de avansați și începători, pregătiți de prof. Daniela Bob. Întrecerea a avut drept scop verificarea în probele de barem pentru etapele regionale ale categoriilor de vârstă. Concurenții din Cetatea Marii Uniri au totalizat un număr de 30 de medalii, 12 medalii de aur, 9 medalii de argint și tot atâtea de bronz.

„Participarea la concurs a fost posibilă cu sprijinul părinților, cărora le multumesc pe această cale”, a transmis reputata antrenoare Daniela Bob.

Au obținut medalii următorii:

*Ilinca Ileană-Pienariu (junioare II): 3 medalii de aur în probele de 400 metri liber, 100 m fluture și 200 m mixt;

*Nicolas Dan (copii 10 ani): două medalii de aur la 200 metri liber și 50 m fluture; o medalie de argint la 200 m mixt;

*Mihai Stănilă (10 ani): două medalii de aur la 50 metri bras și 200 m mixt; o medalie de argint la 200 m liber;

*Andrea Zsebe (categoria open): două medalii de aur la 100 metri bras, 200 m mixt; o medalie de bronz la 100 m spate;

*Ștefan Nechita (cadeti 13 ani): o medalie de aur la 200 metri mixt, o medalie de argint la 400 m liber, o medalie de bronz la 100 m fluture;

*Tudor Bucatcă (juniori II): o medalie de aur la 100 metri bras; două medalii de bronz la 100 m spate și 200 m mixt;

*Patric Zgîia (copii 10 ani): o medalie de aur la 50 m spate;

*Lorand Palfi (cadeti 12 ani): 3 medalii de argint la 200 metri liber, 100 m bras și 200 m mixt;

*Bogdan Nedeliov (copii 8 ani): o medalie de argint la 50 metri bras, două medalii de bronz la 50 m spate și 50 m fluture;

*Alexandra Lefter (cadeti 13 ani): o medalie de argint la 100 metri fluture și o medalie de bronz la 200 m mixt;

*Pavel Peterliceanu (cadeti 12 ani): o medalie de bronz la 100 metri spate;

*Rafael Bodae (copii 11 ani): o medalie de bronz la 50 m fluture.

Au mai fost înmânate cupe pe fiecare categorie de vârstă și sex pentru cel mai bun punctaj FINA în cele mai bune două probe. Au cucerit cupe Ilinca Ileană-Pienariu (junioare II, cu un punctaj de 1060 puncte) și Nicolas Dan (copii 10 ani cu un punctaj de 624 puncte).

S-au clasat pe locul doi, cu punctaje foarte bune, Mihai Stănilă (copii 10 ani, 613 puncte), Lorand Palfi, (cadeți 12 ani, 648 puncte), Ștefan Nechita (cadeti 13 ani, 661 puncte), Andrea Zsebe (categoria open, 1017 puncte).

S-au clasat aproape de podium Bogdan Toader (copii 10 ani), locul 4 la 50 metri spate; Ema Cuca (junior II), locul 5 la 400 m liber și 200 m mixt; Vlad Drăguescu (cadeți 13 ani), locul 7 la 100 m spate; Eduard Vâtca (copii 10 ani), locul 8 la 50 m bras.

Au mai concurat Luca Muntean (locul 10, 50 m spate), Catarina Pohonțiu (locul 12, 50 m fluture), Vlad Gaia (locul 12, 50 m bras), Sofia Teacoe (locul 13, 50 m spate), Titus Olea (locul 16, 50 m spate; toți copii 10 ani), Anais Gan (locul 13, 50 m spate), Patricia Frâncu (locul 14 la 50 m bras), Zian Irimie (locul 19 la 200 m mixt), Victor Popovici (locul 23, 200 m mixt), Anghel Raul (locul 28, 200 m mixt) și Rafael Stoica (locul 29, 200 m mixt; toți copii 11 ani).

Următorul concurs va fi etapa regională a Campionatului Național de copii 10-11 ani, la Oradea, în perioada 14-15 martie.

