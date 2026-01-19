FOTO: Cinci înotători de la LPS Alba Iulia, la Sprint With The Stars, alături de legendarul David Popovici și nume mari ale natației mondiale!

Cinci înotători de la LPS Alba Iulia au concurat la Sprint With The Stars, alături de legendarul David Popovici și nume mari ale natației mondiale prezente la Otopeni.

Cinci reprezentanți ai Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia au participat la Sprint With The Stars, alături de legendarul David Popovici și nume mari ale natației mondiale. Evenimentul, disputat în premieră în România, a avut loc în Complexul Sportiv de Natație din Otopeni, iar competitorii din Cetatea Marii Uniri au fost Lorand Palfi, Antonia Vecsei, David Begov-Ungur, Ema Ciucă și Zian Irimie, pregătiți de antrenorii Daniela Bob și Marius Lobonțiu.

Concursul de impact pentru înotătorii din România, Sprint With The Stars, a fost gazduit de campionul mondial si olimpic David Popovici și a adunat la start 763 de sportivi, din 13 țări, care au luptat să se califice în finalele probelor, pentru a putea înota alături de starurile inotului mondial. În probele de 50 metri liber, băieții s-au întrecut cu campionul olimpic David Popovici iar fetele cu campioana mondială Angelina Kohler (Germania). Aceeași sportivă a fost alături de fete și în probele de fluture. În probele de 50 metri spate a concurat la băieți campionul mondial și olimpic Apostolos Christou (Grecia) iar la fete campioana mondială Lauren Cox (Marea Britanie). La 50 metri fluture s-a întrecut cu copiii campionul mondial Diogo Ribeiro (Portugalia). Adam Peaty, campion mondial și olimpic și totodată inițiatorul acestui tip de evenimente, a concurat alături de micii înotători în probele de bras, iar alături de fete în proba de 50 metri bras a fost finlandeza Veera Kivirinta finalistă la Campionatul Mondial.

De la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au participat 5 înotători care au realizat și calificări în finale unde au putut să concureze alături de staruri. Astfel Lorand Palfi s-a calificat în finala probelor de 50 metri bras, copii 11 ani, unde s-a întrecut cu britanicul Adam Peaty pe care a reușit să-l depășească, terminând pe locul întâi. Tot el a concurat și în proba de 50 metri liber unde s-a clasat pe locul zece.

Antonia Vecsei, cadete 13 ani, a obținut două calificari în finale, în probele de 50 metri spate unde s-a clasat a patra, și in proba de 50 metri fluture unde a încheiat pe locul șase. Două calificări în finale a izbutit și David Begov-Ungur, cadeți 12 ani, care a fost pe locul 8 în probele de 50 metri bras și 50 metri fluture. Tot la categoria cadete 13 ani s-a calificat în finala probei de 50 metri fluture și Ema Ciucă, clasându-se pe locul 8. Ea a mai luat startul în proba de 50 metri liber, terminând pe locul unsprezece. Zian Irimie, miculțul înotător de 10 ani, la început de drum, nu s-a calificat în finale, însă a avut prestații foarte bune în probele de 50 metri liber și 50 metri bras.

„Pentru tot copiii a fost o experiență de neuitat și un prilej de a se întâlni și a înota alături de staruri mondiale ale acestui sport. Această participare la un eveniment sportiv de excepție a fost posibilă datorită implicării părinților micilor înotători. Felicitări și mult succes mai departe”, a transmis Daniela Bob (LPS Alba Iulia).

„Sprint With The Stars” este un eveniment internațional în care tinerele speranțe ale înotului pot concura alături de campioni de top mondial. Competiția se desfășoară doar în curse scurte, de 50 de metri, la toate procedeele la șase categorii de vârstă. Cei mai rapizi 9 concurenți din fiecare grupă de vârstă trec mai departe din serii spre finale. Acolo, pe culoarul din mijloc, înoată una dintre vedetele invitate, care va urmări restul înotătorilor, plecând cu un handicap calculat în funcție de vârstă.

