FOTO | Polițiștii din Ocna Mureș, acțiune pentru combaterea migrației ilegale: 14 cetățeni străni, cu drept de muncă, verificați

Polițiștii din Ocna Mureș, acțiune pentru combaterea migrației ilegale: 14 cetățeni străni, cu drept de muncă, verificați

Polițiștii din orașul Ocna Mureș și cei ai Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au desfășurat la data de 27 octombrie 2026, în intervalul orar 11.00 – 14.00, o acțiune care a avut drept scop prevenirea și combaterea migrației ilegale.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat, prin intermediul aplicației eDAC, 14 cetățeni străini cu drept de muncă în țară și 34 de autovehicule, fără a fi constatate nereguli.

Totodată, au fost verificate cinci unități de cazare a cetățenilor.

În cadrul acțiunii, cetățenilor străini le-au fost reamintite normele de conviețuire socială pe care trebuie să le respecte.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, fenomenul migrației ilegale fiind un obiectiv prioritar.

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