Curier Județean

FOTO | Inițiativă inedită într-un oraș din Alba: Marcaj pietonal cu efect 3D, amenajat în proximitatea unei școli, pentru creșterea siguranței pietonale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Inițiativă inedită într-un oraș din Alba: Marcaj pietonal cu efect 3D, amenajat în proximitatea unei școli, pentru creșterea siguranței pietonale

În municipiul Aiud, în proximitatea Școlii Gimnaziale ,,Axente Sever”, a fost amenajată o trecere pentru pietoni, prin aplicarea unui marcaj cu efect optic tridimensional, în cadrul proiectului ,,Pași spre siguranță”.

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Inițiativa îi aparține doamnei Ana-Sorana Scutelnicu, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială ,,Axente Sever”, și urmărește creșterea siguranței rutiere în apropierea unității de învățământ.

Trecerea pentru pietoni se află în zona sensului giratoriu situat la intersecția DN 1/E 81 cu strada Ion Creangă, într-o zonă cu trafic rutier intens.

Proiectul ,,Pași spre siguranță” continuă o inițiativă civică recompensată în cadrul concursului ,,Harta siguranței din jurul școlii”, fiind propus spre implementare, în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud, Fundația Inter-Art Aiud și Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Scopul acestui proiect îl constituie creșterea vizibilității trecerii pentru pietoni, sporirea atenției conducătorilor auto și promovarea unui comportament responsabil în trafic.

Beneficiarii acestei inițiative sunt elevii, cadrele didactice, părinții și pietonii care tranzitează zona respectivă.

,,Un proiect născut din vocea copiilor. O investiție pentru siguranța întregii comunități.” – Ana-Sorana Scutelnicu, inițiatoarea proiectului.

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