FOTO | Industria Galda de Jos, victorie cu CSU Alba Iulia în ultima repetiție

Industria Galda de Jos, victorie cu CSU Alba Iulia în ultima repetiție, scor 3-2 (2-0)

Industria Galda de Jos a învins CS Universitar Alba Iulia, în ultima repetiție înaintea debutului stagional, scor 3-2 (2-0). Găldenii au condus cu 3-0 grație reușitelor semnate de Șimandi – dublă și Biro, iar universitarii au replicat prin golurile lui R. Păcurar și Velțan.

CSU: Pauletti – Blagu, Cârja, E. Vlad, Șerban, Bălan, Trifu, Sebaș, Tamaș, Stănilă, Dumitrescu; au mai intrat Al. Patric (Mintiu Gherlei), Velțan, R. Păcurar, Cr. Radu (Corvinul Hunedoara), Grosu, A. Mihai (nu au jucat Crîng, Sălajan, Hadzhymuradov, Pandor, Nistor, A. Lăcătuș, Veresmortean, Buzilă, Itu). Antrenor Nicolae Ghișa.

În prima etapă, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda (SuperLiga AJF Alba) și Timișul Șag – CSU Alba Iulia (Liga 3), ambele meciuri sâmbătă, 30 august.

Foto: arhivă

