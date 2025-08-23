FOTO | Industria Galda de Jos, victorie cu CSU Alba Iulia în ultima repetiție
Industria Galda de Jos, victorie cu CSU Alba Iulia în ultima repetiție, scor 3-2 (2-0)
Industria Galda de Jos a învins CS Universitar Alba Iulia, în ultima repetiție înaintea debutului stagional, scor 3-2 (2-0). Găldenii au condus cu 3-0 grație reușitelor semnate de Șimandi – dublă și Biro, iar universitarii au replicat prin golurile lui R. Păcurar și Velțan.
Citește și: Hidro Mecanica Șugag – CSU Alba Iulia 4-5 (3-1), într-o confruntare spectaculoasă, cu răsturnări de scor și hat-trick Stănilă
CSU: Pauletti – Blagu, Cârja, E. Vlad, Șerban, Bălan, Trifu, Sebaș, Tamaș, Stănilă, Dumitrescu; au mai intrat Al. Patric (Mintiu Gherlei), Velțan, R. Păcurar, Cr. Radu (Corvinul Hunedoara), Grosu, A. Mihai (nu au jucat Crîng, Sălajan, Hadzhymuradov, Pandor, Nistor, A. Lăcătuș, Veresmortean, Buzilă, Itu). Antrenor Nicolae Ghișa.
În prima etapă, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda (SuperLiga AJF Alba) și Timișul Șag – CSU Alba Iulia (Liga 3), ambele meciuri sâmbătă, 30 august.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Bistrița: Victorie categorică în penultimul act
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Bistrița: Victorie categorică în penultimul act Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) s-a calificat, sâmbătă, 23 august 2025, în finala turneului ITF de la Iași. Citește și: FOTO: Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, revanșă cu CS Ocna Mureș | […]
FOTO: Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, revanșă cu CS Ocna Mureș | Zi de grație pentru Dănuț Greapcă
Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, luându-și revanșa cu CS Ocna Mureș. Zi de grație pentru Dănuț Greapcă! Hidro Mecanica Șugag a câștigat în premieră SuperCupa AJF Alba, după ce s-a impus clar, în disputa de la Galda de Jos, cu CS Ocna Mureș, scor 5-2 (3-2), o confruntare spectaculoasă în care s-a […]
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în semifinale la turneul ITF de la Bistrița: Cu cine și când va juca
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în semifinale la turneul ITF de la Bistrița Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat în semifinale la turneul ITF de la Bistrița, dotat cu premii totale de 40.000 de dolari. Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în turneul ITF de la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu ești cel care muncește toată ziua, iar statul este...
VIDEO | Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”...
Știrea Zilei
Persoană căzută cu motocicleta într-o râpă pe Transalpina, la Obârșia Lotrului: Intervin salvatori din Alba. A fost solicitat și elicopterul SMURD
Persoană căzută cu motocicleta într-o râpă pe Transalpina, la Obârșia Lotrului: Intervin salvatori din Alba Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului...
VIDEO | Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”
Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor” Secretarul...
Curier Județean
23 august 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 august...
VIDEO | START SPECTACULOS la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură. Concurs înscris în calendarul Federației Române de Ciclism
Start spectaculos la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură Alba Carolina Bike Race 2025...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...