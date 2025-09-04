FOTO | Incendiu la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș

Un incendiu a izbucnit la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit joi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară care transporta deșeuri de carton. Incidentul s-a produs pe DN1, la ieșirea din municipiul Alba Iulia spre Sebeș.

La fața locului a fost alocată o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), echipajul ISU Alba acționând pentru localizarea și lichidarea focului.

Din primele informații, flăcările au cuprins încărcătura de carton a autoutilitarei, existând risc de propagare. Intervenția promptă a pompierilor a limitat extinderea incendiului.

Nu au fost raportate victime, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul incendiului, unde deșeurile din carton aflate în containerul autoutilitarei ard generalizat. Pompierii acționează pentru limitarea propagării și lichidarea focului, a transmis ISU Alba.

