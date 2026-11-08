Curier Județean

Foto | Echipa Poliției Municipiului Alba Iulia, locul I la Campionatul de Fotbal al Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Sezonul 2026

Bogdan Ilea

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Echipa Poliției Municipiului Alba Iulia, locul I la Campionatul de Fotbal al Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Sezonul 2026

Campionatul de Fotbal al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sezonul 2026, s-a încheiat. Opt echipe reprezentând structuri ale inspectoratului au participat timp de 14 etape.

Petrecerea Divorțaților

Câștigătoare a competiției a fost echipa Poliției Municipiului Alba Iulia, urmată de Serviciul de Ordine Publică și Poliția Municipiului Sebeș.

Poliția Alba a transmis următorul mesaj cu privire la acest eveniment:

Spiritul de echipă, fair-play-ul și pasiunea pentru fotbal au fost elementele care au definit Campionatul de Fotbal al Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Sezonul 2026, competiție la care au participat 8 echipe reprezentând structuri ale inspectoratului.

Pe parcursul celor 14 etape, fiecare echipă a avut ocazia de a fi gazdă pentru celelalte participante, contribuind astfel la consolidarea relațiilor de colegialitate.

Clasamentul final al competiției:

Locul I – Poliția Municipiului Alba Iulia;
Locul II – Serviciul de Ordine Publică;
Locul III – Poliția Municipiului Sebeș.

Premii individuale:

Echipa Fair-Play – Poliția Municipiului Aiud;
Cel mai bun portar – Berindeie Călin;
Golgheterul competiției – Filipescu Andrei ;
Cel mai bun jucător – Bortha Martin.

Organizarea și buna desfășurare a campionatului au fost posibile prin implicarea polițiștilor din cadrul Biroului Pregătire Profesională.

Totodată, adresăm mulțumiri asociațiilor și organizațiilor sindicale: Corpul Național al Polițiștilor, Asociația Internațională a Polițiștilor – Regiunea 1 Alba, EUROPOL, PRO LEX, DIAMANTUL, APULUM, SNPPC și Asociația Sportivă Dinamo.

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