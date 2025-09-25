FOTO | ICON t r u, revistă unică în domeniul nails, lansată de o tânără din Alba. Roxana Truță, invitat special și speaker la un eveniment din Cluj-Napoca
ICON t r u, revistă unică în domeniul nails, lansată de o tânără din Alba. Roxana Truță, invitat special și speaker la un eveniment din Cluj-Napoca
Roxana Truța, o forță a inovației în domeniul beauty, lansează ICON – prima revistă din România cu coduri QR. O publicație exclusivistă și diversificată, cu articole inspiraționale precum Drumul succesului: dulce-amărui, Trendurile contează și Design cu bani puțini & AI.
ICON este dovada că din Alba Iulia pornesc proiecte care setează standarde și inspiră o întreagă industrie.
Roxana Truță, tânără din Alba care este unul dintre cei mai apreciați nail trainer din țară și cea care a lansat prima carte din România cu cercetare și imagini unice microscopice, dar și foarte multe informații despre LIFTING-ul unghiilor tehnice, a participat de curând la un eveniment în Cluj Napoca – Creative Nails – unde a fost invitată special că și speaker.
Evenimentul a avut loc în 14 septembrie (duminică) în Cluj-Napoca, în sala de conferință a Hotelului Platinia. În calitate de speaker la acest eveniment, tânăra le-a vorbit fetelor despre tehnici, ponturi și modul de prezentare și vânzare a serviciilor prestate în domeniul acesta. Mai mult, Roxana a scos o revistă unică în domeniul nails, făcută special pentru eveniment.
În revista ICON t r u, Roxana scrie ponturi în domeniul nails, precum și modul de a te promova, a-ți pune în evidență lucrările, a te promova pe rețele de socializare, de a investi în mod ingenios pentru ca salonul și produsele tale să atragă clientele. Revista conține și o broșură în care sunt explicate tehnici și moduri de lucru a unghiilor.
Citește și: O tânără din Alba a scris PRIMA carte din România de cercetare despre LIFTING-ul unghiilor tehnice, acceptată de Biblioteca Națională. A fost nominalizată și premiată și la Gala Femeilor de succes
La eveniment au participat în jur de 100-130 persoane, s-au oferit și premii, iar pe lângă Roxana Truță, au fost invitați și alți specialiști din domeniu, însă ea a fost cap de afiș.
Inițial, tânăra nu a vrut să pună revista spre vânzare, însă cererea fiind mare, a pus-o pe site. Revista a cucerit deja inimile clientelor care o răsfoiesc, o iubesc și o transformă în subiect de conversație în salon.
,,Inițial am gândit-o ca pe un simplu cadou pentru un eveniment, dar cererea uriașă și recenziile primite m-au făcut să înțeleg ceva esențial: această revistă este un proiect dorit, iubit și așteptat de voi și de clientele voastre. Precomanda este deschisă, dar atenție: tirajul este LIMITAT! Pachetul (revista + metoda academică) pot fi rezervate direct pe trutaroxana.ro”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.
Roxana este de părere că ceea ce facem cu mâinile noastre poate fi admirat, dar ceea ce facem cu sufletul rămâne, iar la nici 24 de ore de la lansare, cererea pentru revistă a fost uriașă: ,,Pentru mine cel mai important a fost să dăruiesc.
Am pornit cu inima strânsă și cu 138 de reviste în care am pus tot sufletul și toată imaginația mea. Mi-am dorit să ofer comunității mele ceva diferit, ceva frumos, un cadou din inimă care să aducă inspirație și bucurie. Recunosc, mi-a fost greu să particip la un astfel de eveniment, eu îmi știu bine limitele și acesta era unul dintre ele. Dar am ales să fac pasul, fără să aștept nimic în schimb
Și totuși… am primit înzecit! Energia și primirea m-au încărcat cu o forță incredibilă. Deși simțeam emoția până în oase, voi mi-ați transformat teama într-o putere pe care nici nu știam că o am. Cred că adevăratul succes nu se măsoară în aplauze, ci în ceea ce reușim să dăm mai departe”, a mai transmis tânăra.
