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Foto | Holocaustul, o rană a istoriei: Lecția memoriei și a toleranței, transmisă și în 2026 de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Publicat

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Holocaustul, o rană a istoriei: Lecția memoriei și a toleranței, transmisă și în 2026 de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia

Cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată anual la 9 octombrie, elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au desfășurat activități educative dedicate păstrării memoriei victimelor Holocaustului, promovării toleranței și cultivării spiritului civic. Prin prelegeri istorice, materiale tematice, proiecții de film și expoziții, liceenii au reflectat asupra uneia dintre cele mai tragice pagini ale istoriei omenirii și asupra responsabilității de a nu lăsa ura și discriminarea să se repete.

Petrecerea Divorțaților

„În fiecare an, în preajma zilei de 9 octombrie, dată la care în ţara noastră este marcată Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia desfășoară la orele de istorie, activități educative pentru cultivarea memoriei Holocaustului, promovarea spiritului civic și al toleranței.

În acest an, elevii claselor a XI-a, a X-a A și a X-a B au pregătit, sub coordonarea profesorilor de istorie Dan Anca, Ștefan Teompa și Bogdan Avram, materiale cu tema „Holocaustul – o pată în istoria omenirii”, evidențiind aspecte legate de istoria Holocaustului, suferințele victimelor și necesitatea de a păstra vie memoria celor care au suferit în acea perioadă tragică.

Alături de prelegerile și expunerile cu caracter istoric, vizionarea filmului cu titlul „Holocaustul uitat” și a expoziției de carte și lucrări de artă plastică, a completat demersul educativ al activităților, elevii reflectând astfel asupra evenimentelor și a consecințelor acestora, pentru a conștientiza lecțiile trecutului și a-și forma o atitudine bazată pe respect, solidaritate și empatie”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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