Curier Județean

13-15 octombrie 2026 | Circulația rutieră spre și dinspre Ciumbrud, închisă la trecerea la nivel cu calea ferată pentru lucrări de reabilitare. Ruta ocolitoare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

13-15 octombrie 2026 | Circulația rutieră spre și dinspre Ciumbrud, închisă la trecerea la nivel cu calea ferată pentru lucrări de reabilitare. Ruta ocolitoare

Circulația rutieră spre și dinspre Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată în perioada 13-15 ocrtombrie 2026, pentru lucrări de reabilitare, au anunțat reprezentanții Primăriei Aiud.

Petrecerea Divorțaților

Începând de mâine, 13.10.2026, ora 10:00, până în data de 15.10.2026, ora 18:00, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția străzii Gării cu strada Ion Creangă, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate.

Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare DJ 107E, str. Ostașilor, DN1 (către localitatea Rădești), str. Episcop Demetreiu Radu, traversând calea ferată, urmând „Drumul Târgului”.

Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Municipiul Sebeș investește în independența energetică: Parc fotovoltaic de 1 MW. Finanțare europeană nerambursabilă solicitată de peste 1 milion de euro

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

12 octombrie 2026

De

Municipiul Sebeș investește în independența energetică: Parc fotovoltaic de 1 MW. Finanțare europeană nerambursabilă solicitată de peste 1 milion de euro Municipiul Sebeș a depus un proiect în vederea obținerii unei finanțări europene nerambursabile prin Fondul pentru Modernizare, pentru realizarea unui parc fotovoltaic destinat autoconsumului, dotat cu sisteme de stocare a energiei. Investiția presupune construirea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Echipele a opt licee din Alba au participat la „Cupa Viitorilor Polițiști” 2026 la fotbal: Care a fost clasamentul final

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

12 octombrie 2026

De

Echipele a opt licee din Alba au participat la „Cupa Viitorilor Polițiști” la fotbal: Care a fost clasamentul final Biroul de Pregătire Profesională Alba a organizat luni, 12 octombrie 2026, „Cupa Viitorilor Polițiști” la fotbal. Scopul competiției a fost promovarea profesiei de polițist și încurajarea tinerilor interesați să se alăture echipei Inspectoratului de Poliție Județean […]

Citește mai mult

Curier Județean

12 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

12 octombrie 2026

De

12 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează luni, 12 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult