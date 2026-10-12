13-15 octombrie 2026 | Circulația rutieră spre și dinspre Ciumbrud, închisă la trecerea la nivel cu calea ferată pentru lucrări de reabilitare. Ruta ocolitoare

Circulația rutieră spre și dinspre Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată în perioada 13-15 ocrtombrie 2026, pentru lucrări de reabilitare, au anunțat reprezentanții Primăriei Aiud.

Începând de mâine, 13.10.2026, ora 10:00, până în data de 15.10.2026, ora 18:00, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția străzii Gării cu strada Ion Creangă, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate.

Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare DJ 107E, str. Ostașilor, DN1 (către localitatea Rădești), str. Episcop Demetreiu Radu, traversând calea ferată, urmând „Drumul Târgului”.

Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier.

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