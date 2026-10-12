Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 25 octombrie 2026: Ploi și temperaturi în scădere. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Vremea se răcește în toată țara în perioada 12–25 octombrie 2026, iar temperaturile vor coborî semnificativ în primele zile ale intervalului. Nopțile vor deveni tot mai reci, cu minime de până la -1 grad Celsius la munte, în timp ce ploile vor fi prezente în numeroase regiuni. Potrivit estimărilor meteorologice, precipitațiile ar putea fi mai însemnate cantitativ în anumite zone, mai ales în prima săptămână și spre finalul intervalului.

Estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 12–25 octombrie 2026 este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu ajutorul modelelor statistice. De asemenea, sunt indicate perioadele cu cea mai ridicată probabilitate de apariție a precipitațiilor.

Banat

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel că media regională a temperaturilor maxime va scădea de la 19 grade până la 16–17 grade, iar cea a minimelor, de la 9 grade până la 4–5 grade. Ulterior, vor fi ușoare oscilații în jurul acestor valori, cu temperaturi diurne de aproximativ 17 grade și nocturne de 5–6 grade.

În prima săptămână, vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua jumătate a intervalului, probabilitatea de apariție a ploilor pe arii mai extinse va crește.

Crișana

Valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni, astfel că media regională a temperaturilor maxime va ajunge de la 18 grade la aproximativ 16 grade, iar cea a minimelor, de la 8 grade la 4–5 grade. Ulterior, până la finalul intervalului de anticipație, vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie.

În prima parte a intervalului, vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua săptămână, probabilitatea de apariție a ploilor pe arii mai extinse va crește.

Transilvania

Vremea va continua să se răcească în primele zile ale intervalului, astfel încât media temperaturilor maxime va scădea de la 16 grade la aproximativ 13 grade, iar cea a minimelor, de la 10–11 grade până la 2 grade. Apoi, până la finalul intervalului, vor fi ușoare variații termice. Media maximelor se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea a minimelor va fi de 3–5 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

Maramureș

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media temperaturilor maxime va scădea de la 17 grade la 14–15 grade, iar cea a minimelor, de la 8–9 grade până la 3 grade. Până la finalul intervalului, vor fi ușoare variații termice, însă mediile se vor menține la valori apropiate. Maximele vor fi de aproximativ 14 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorilor de 4–5 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului. Izolat, vor fi posibile cantități de apă mai însemnate, mai ales în a doua săptămână.

Moldova

Valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni, astfel că media regională a temperaturilor maxime va ajunge de la 15 grade la aproximativ 13 grade, iar cea a minimelor, de la 11 grade la 4–5 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi ușoare variații termice în jurul acestor valori medii. Maximele se vor situa în jurul valorii de 14 grade, iar minimele vor fi de 5–7 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului. Izolat, vor fi posibile cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul și spre finalul primei săptămâni.

Dobrogea

Vremea se va răci în primele zile ale intervalului, astfel încât media temperaturilor maxime va scădea de la 22 de grade la aproximativ 13 grade, iar cea a minimelor, de la 15 grade la 8–9 grade. Până la finalul intervalului, vor fi ușoare variații termice. Media maximelor se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea a minimelor va fi de 8–9 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, însă cantități de apă mai însemnate sunt estimate pentru prima săptămână.

Muntenia

Valorile termice vor scădea la începutul primei săptămâni, astfel că media regională a temperaturilor maxime va ajunge de la 17 grade la 14–15 grade, iar cea a minimelor, de la 13 grade la aproximativ 6 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi ușoare variații termice, iar mediile reprezentative vor fi de 16 grade pentru maxime și de 6 grade pentru minime.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului. Izolat, vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul primei săptămâni.

Oltenia

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media temperaturilor maxime va scădea de la 17–18 grade la aproximativ 14 grade, iar cea a minimelor, de la 12 grade la 5–6 grade. Până la finalul intervalului, vor fi ușoare variații termice, însă mediile se vor menține la valori apropiate. Maximele vor oscila între 16 și 18 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 6 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului. Izolat, vor fi posibile cantități de apă mai însemnate la începutul și la sfârșitul perioadei.

La munte

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media temperaturilor maxime va scădea de la 9 grade la aproximativ 5 grade, iar cea a minimelor, de la 5 grade până la -1 grad. Până la finalul intervalului, vor fi ușoare variații termice. Media maximelor va oscila între 6 și 8 grade, iar cea a minimelor se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Probabilitatea de precipitații se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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