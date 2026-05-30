FOTO: LPS Sebeș Under 19 parcurs excelent, 11 victorii din tot atâtea meciuri în 2026!
LPS Sebeș Under 19 parcurs excelent, 11 victorii din tot atâtea meciuri în 2026, 6-1 acasă în penultima rundă!
LPS Sebeș și CSM Unirea Alab Iulia au ultimele reprezentații interne în competițiile organizate de FRF.
LPS Sebeș are în ultima rundă derby în deplasare cu liderul Hermannstadt.
LPS Sebeș a realizat a unsprezecea victorie din tot atâtea meciuri susținute în 2026, un record excelent reușit de formația pregătită de antrenorul Doru Oancea, care are 113 goluri marcate în stagiunea curentă! În etapa a 26-a a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF (penultima), LPS Sebeș s-a impus facil, acasă, pe „Pielarul”. Ultima rundă propune întâlnirile Hermannstadt – LPS Sebeș (derby-ul primelor două clasate) și ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia (duminică, 7 iunie)
Under 19: LPS Sebeș – Alma Sibiu 6-1 (3-0), au marcat Cl. Lăncrănjan, Rădac, Vintilă, Ghitan – dublă, E. Vlad. Antrenorul Doru Oancea a mizat pe Crețu -An. Ursu, Vintilă, Cosma, Moise – Rădac, M. Cristea, Moș, Ghitan, Cl. Lăncranjan, E. Vlad; au mai intrat Davel, Zdroba, Todea; rezerve Dragosin, Similie, Hațegan. LPS Sebeș este sigură de locul secund, cu 66 de puncte (21 de victorii, 3 egaluri, golaveraj 113-16) LPS Sebeș are un parcurs remarcabil, totalizând 15 partide la rând adjudecate și 27 de jocuri de când nu a pierdut (etapa a 9-a!)
