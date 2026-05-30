FOTO: LPS Sebeș Under 19 parcurs excelent, 11 victorii din tot atâtea meciuri în 2026!

LPS Sebeș Under 19 parcurs excelent, 11 victorii din tot atâtea meciuri în 2026, 6-1 acasă în penultima rundă!

LPS Sebeș și CSM Unirea Alab Iulia au ultimele reprezentații interne în competițiile organizate de FRF.

LPS Sebeș are în ultima rundă derby în deplasare cu liderul Hermannstadt.

Citește și: LPS Sebeș, a noua victorie a anului la Under 19 | Rareș Stanciu, gol pentru CSM Unirea Alba Iulia

LPS Sebeș a realizat a unsprezecea victorie din tot atâtea meciuri susținute în 2026, un record excelent reușit de formația pregătită de antrenorul Doru Oancea, care are 113 goluri marcate în stagiunea curentă! În etapa a 26-a a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF (penultima), LPS Sebeș s-a impus facil, acasă, pe „Pielarul”. Ultima rundă propune întâlnirile Hermannstadt – LPS Sebeș (derby-ul primelor două clasate) și ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia (duminică, 7 iunie)

Under 19: LPS Sebeș – Alma Sibiu 6-1 (3-0), au marcat Cl. Lăncrănjan, Rădac, Vintilă, Ghitan – dublă, E. Vlad. Antrenorul Doru Oancea a mizat pe Crețu -An. Ursu, Vintilă,  Cosma, Moise – Rădac, M. Cristea, Moș, Ghitan, Cl. Lăncranjan, E. Vlad; au mai intrat Davel, Zdroba, Todea; rezerve Dragosin, Similie, Hațegan. LPS Sebeș este sigură de locul secund, cu 66 de puncte (21 de victorii, 3 egaluri, golaveraj 113-16) LPS Sebeș are un parcurs remarcabil, totalizând 15 partide la rând adjudecate și 27 de jocuri de când nu a pierdut (etapa a 9-a!)

CSM Unirea Alba Iulia victorie netă la Odorheiu Secuiesc, 7-2, „careu” Claudia Bistrian, în ultima etapă a play-off-ului SuperLigii feminine

CSM Unirea Alba Iulia a învins în deplasare pe Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, scor 7-2 (3-2), au marcat Claudia Bistrian („careu"), Andreea Laiu, Elenia Coceanovschi

Duminică, 14 iunie, pe „Cetate”, ziua fotbalului din Alba: Cupa României, Cupa Județeană, Festivitate de premiere final de sezon

Duminică, 14 iunie, Stadionul „Cetate" din Alba Iulia va fi centrul unei zile speciale organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, indisponibil pentru amicalele naționalei României din iunie 2026: Care este motivul

Federația Română de Fotbal a anunțat că fundașul dreapta Andrei Rațiu, fotbalist originar din Alba, nu va putea fi utilizat în meciurile echipei naționale din luna iunie 2026, din cauza unor probleme medicale apărute după un sezon solicitant.

