FOTO: Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației
Handbalista Oana Andreea Sîrb, originară din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației
Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Târgu Mureș, fiind golghetera formației care activează în Divizia A. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani este principala marcatoare a grupării mureșene și se regăsește pe locul al treilea în topul marcatoarelor din actualul sezon, cu 65 de goluri marcate, un randament excelent.
Citește și: 4 octombrie 2025 | Handbalistele junioare 3 de la LPS Sebeș joacă primul meci acasă din noua ediție de campionat: „Alba, hai la handbal!”
Iată că municipiul Sebeș, unul cu tradiție remarcabilă în sportul pe semicerc, se remarcă cu o jucătoare care activează la un nivel de apreciat, asta chiar dacă la Sebeș nu mai este echipă de senioare de ani buni, meritul fiind al antrenorilor care activează la LPS Sebeș.
*Provine dintr-o familie de sportivi
Oana Andreea evoluează pe pozișie de centru, sau extremă stânga și provine dintr-o familie pasionată de sport. Mama sa, Lucia Bica a jucat handbal în prima divizie la Ciserom Sebeș, iar actuamente este profesoară de Educație Fizică și Sport la Școala Generală Săsciori. Tatăl său, Claudiu Sîrb, fost fotbalist, la Șurianu Sebeș, Pielarul Sebeș sau Hârtia Petrești, a fost golgheterul Ligii 4 în 2004. Talentata handbalistă a confirmat astfel, prin pasiune, dăruire, seriozitate, disciplină și multă muncă.
A terminat junioratul, sub îndrumarea antrenorului Octavian Achimescu, la LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, formație cu care a jucat în competițiile organizate de FRH. Ulterior a fost legitimată la Arena Tg. Mureș și SCM Gloria Buzău, unde a debutat, în 2022 la echipa de senioare, activând și la formația de tineret, cu care în stagiunea 2023/2024 a participat la Campionatul Național de Tineret, fiind principala marcatoare în sezonul regular, cu 109 reușite. A urmat trecerea la Măgura Cisnădie, la începutul anului trecut, iar actualmente la CSM Tg. Mureș, în majoritatea confruntărilor din stagiunea curentă fiind principala marcatoare.
CSM Târgu Mureș este lider în Seria C din Divizia A (al doilea eșalon competițional), cu maximum de puncte, după 9 partide adjudecate, fiind urmată în ierarhie de Gloria Bistrița (Divizia A) – 14 puncte și Măgura Cisnădie (unde activează Alexandru Weber, antrenorul originar din Sebeș) – 13 puncte. Sezonul începe cu confruntarea din etapa a 10-a, în deplasare cu CNOPT Bistrița (duminică, 18 ianuarie). Pe primele locul în topul marcatoarelor, din cele 3 serii, sunt Miruna Poiană-Țîrdea (Știința Bacău), cu 70 de goluri; Andreea Coman (CSJ Prahova) – 66 de goluri, Oana Sîrb (CSM Tg. Mureș) – 65 de goluri, Alexia Gherghe (CNOPT Bistrița) – 63 de goluri și Izabela Țilea (CSU Neptun Constanța) – 62 de goluri.
Foto: CSM Tg. Mureș și colecție personală
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunire | „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe
CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunirea divizionarei terțe. „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe Liderul CSM Unirea Alba Iulia a început pregătirile sub comanda lui Dragoș Militaru, noul antrenor principal, care se bazează pe un staff tehnic modificat în proporție covârșitoare, mai continuând doar secundul Mircea Oprea. Citește și: FOTO: CSM […]
În Liga 4, golgheterul turului, Romică David (Cuprirom Abrud)! Vezi marcatorii formațiilor din cel de-al cincilea eșalon
În Liga 4, golgheterul turului, Romică David (Cuprirom Abrud)! Vezi marcatorii formațiilor din cel de-al cincilea eșalon La mijlocul stagiunii în Liga 4 Alba, al cincilea eșalon competițional, cele mai prolifice echipe în plan ofensiv sunt liderul VCG Vințu de Jos – 56 de goluri, Academia Șona – 45 de goluri (ocupanta locului secund) și […]
Miercuri, la ora 18.00, VakifBank Istanbul – Volei Alba Blaj, în Liga Campionilor | Colos european în fața campioanei României
Miercuri, la ora 18.00, VakifBank Istanbul – Volei Alba Blaj, în Liga Campionilor | Colos european în fața campioanei României, în a patra etapă a grupelor competiției stelare Miercuri, 14 ianuarie, de la ora 18.00, în „Vakifbank Spor Sarayi” se dispută partida dintre VakifBank Istanbul și Volei Alba Blaj, contând pentru etapa a patra a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zile și nopți cu vreme foarte rece în România. Ministerul Sănătății: „Limitați deplasările în aer liber și expunerea prelungită la frig, mai ales a mâinilor și picioarelor!”
Zile și nopți cu vreme foarte rece în România. Ministerul Sănătății: „Limitați deplasările în aer liber și expunerea prelungită la...
Premierul Ilie Bolojan: „Impozitul pe proprietate este încă mic”
Premierul Ilie Bolojan: „Impozitul pe proprietate este încă mic” „Impozitul pe proprietate este încă mic”, a declarat, marți, 13 ianuarie...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Sera de plante exotice din Alba Iulia: Nea Nelu crește banane, portocale și papaya la -10 grade Celsius: „Fiecare are nevoie de atenție”. Pasiunea îl costă și 1.000 lei pe lună
Sera de plante exotice din Alba Iulia: Nea Nelu crește banane, portocale și papaya la -10 grade Celsius: „Fiecare are...
Curier Județean
Gestionarea câinilor fără stăpân din Sebeș: Licitație de peste 900.000 de lei pentru delegarea serviciului
Gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Sebeș: Licitație pentru delegarea serviciului Primăria Sebeș a lansat recent în Sistemul Electronic de...
Trafic rutier oprit pe DN74, în zona Bucium Cerbu. Un copac s-a prăbușit pe carosabil din cauza ninsorii abundente
Trafic rutier oprit pe DN74, în zona Bucium Cerbu. Un copac s-a prăbușit pe carosabil din cauza ninsorii abundente Traficul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții
PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să...
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
Opinii Comentarii
14 ianuarie 2025: Anul Nou, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian
14 ianuarie: Anul Nou 2025, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian Astăzi...
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2025. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2025. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi O mulțime de tradiții și...