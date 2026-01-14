FOTO: Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației

Handbalista Oana Andreea Sîrb, originară din Sebeș, face senzație la CSM Tg. Mureș, fiind golghetera formației

Handbalista Oana Andreea Sîrb, din Sebeș, face senzație la CSM Târgu Mureș, fiind golghetera formației care activează în Divizia A. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani este principala marcatoare a grupării mureșene și se regăsește pe locul al treilea în topul marcatoarelor din actualul sezon, cu 65 de goluri marcate, un randament excelent.

Iată că municipiul Sebeș, unul cu tradiție remarcabilă în sportul pe semicerc, se remarcă cu o jucătoare care activează la un nivel de apreciat, asta chiar dacă la Sebeș nu mai este echipă de senioare de ani buni, meritul fiind al antrenorilor care activează la LPS Sebeș.

*Provine dintr-o familie de sportivi

Oana Andreea evoluează pe pozișie de centru, sau extremă stânga și provine dintr-o familie pasionată de sport. Mama sa, Lucia Bica a jucat handbal în prima divizie la Ciserom Sebeș, iar actuamente este profesoară de Educație Fizică și Sport la Școala Generală Săsciori. Tatăl său, Claudiu Sîrb, fost fotbalist, la Șurianu Sebeș, Pielarul Sebeș sau Hârtia Petrești, a fost golgheterul Ligii 4 în 2004. Talentata handbalistă a confirmat astfel, prin pasiune, dăruire, seriozitate, disciplină și multă muncă.

A terminat junioratul, sub îndrumarea antrenorului Octavian Achimescu, la LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, formație cu care a jucat în competițiile organizate de FRH. Ulterior a fost legitimată la Arena Tg. Mureș și SCM Gloria Buzău, unde a debutat, în 2022 la echipa de senioare, activând și la formația de tineret, cu care în stagiunea 2023/2024 a participat la Campionatul Național de Tineret, fiind principala marcatoare în sezonul regular, cu 109 reușite. A urmat trecerea la Măgura Cisnădie, la începutul anului trecut, iar actualmente la CSM Tg. Mureș, în majoritatea confruntărilor din stagiunea curentă fiind principala marcatoare.

CSM Târgu Mureș este lider în Seria C din Divizia A (al doilea eșalon competițional), cu maximum de puncte, după 9 partide adjudecate, fiind urmată în ierarhie de Gloria Bistrița (Divizia A) – 14 puncte și Măgura Cisnădie (unde activează Alexandru Weber, antrenorul originar din Sebeș) – 13 puncte. Sezonul începe cu confruntarea din etapa a 10-a, în deplasare cu CNOPT Bistrița (duminică, 18 ianuarie). Pe primele locul în topul marcatoarelor, din cele 3 serii, sunt Miruna Poiană-Țîrdea (Știința Bacău), cu 70 de goluri; Andreea Coman (CSJ Prahova) – 66 de goluri, Oana Sîrb (CSM Tg. Mureș) – 65 de goluri, Alexia Gherghe (CNOPT Bistrița) – 63 de goluri și Izabela Țilea (CSU Neptun Constanța) – 62 de goluri.

