FOTO: Grupul de Inițiativă din Alba Iulia va participa la festivitățile de la Viena, din 1-2 iunie 2019

O delegație a Grupului de Inițiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018” va participa în zilele de 1 și 2 iunie 2019 la Festivitățile închinate : Zilei Europei, Zilei românilor de pretutindeni și Zilei Copilului.

Delegația este condusă de președintele grupului, col(r)dr.ing. Constantin Avădanei.

Sărbătoarea numită generic „Izvor de suflet românesc” este organizată de Cercul Cultural Româno-Austriac ”UNIREA” Wiener Neustadt și RTV UNIREA din Viena, avându-l ca președinte pe domnul Ioan Godja.

Programul cuprinde momente de literatură, muzică, poezie, expoziție de pictură, prezentarea satului și portului popular românesc.

Sărbatoarea are acest generic, „Izvor de suflet românesc”, tocmai pentru a însufleți reuniunea de suflet a românilor de la Viena, punând pe primul loc Alba Iulia din a cărei Cetate, România se vede unită, dar în același timp văduvită de cei plecați.

Tocmai de aceea în echipa Grupului de Inițiativă a fost inclus și micul patriot Tudor Limbean, care să transmită românilor de pretutindeni un mesaj sincer, nealterat, de unitate din Alba Iulia, capitala Marii Uniri.

Acesta va deschide festivitățile cu Imnul de stat al României, apoi va transmite mesajul românilor din Alba Iulia, adresat românilor de pretutindeni. Pe parcursul programului va cânta cântece patriotice din Ardeal, pricesne, va recita poezii și va interpreta un moment satiric.

Membrii Grupului de Inițiativă mai au în program, două lansări de carte, scurte referințe despre poetul Mihai Eminescu și scriitorul Lucian Blaga. De asemenea va fi prezentată și o descriere a portului popular din județul Alba, prezentate într-o mică expoziție.

Președintele Grupului de Inițiativă col(r)dr.ing. Constantin Avădanei a pregătit și surprize plăcute pentru organizatori și pentru Tudor Limbean.

De mare interes va fi și programul copiilor, care își sărbătoresc ziua la 1 iunie.

Și-au anunțat participarea peste 60 de personalități ale culturii românești, scriitori, profesori universitari, etnologi, muzeografi, jurnaliști, din România și din multe alte țări.

Programul artistic va fi întreținut de vedeta festivalului, micul patriot Tudor Limbean, de alți soliști de muzică populară și de ansambluri corale.

În ziua de 2 iunie delegația Grupului de Inițiativă va participa la Sf. Liturghie ce va avea loc la Biserica Ortodoxă Română ”Sfânta Parascheva” din Wiener Neustadt, preot Paroh Răzvan Gască și la o Agapă frățească.

Aici, micul patriot Tudor Limbean va cânta o priceasnă și va recita o poezie patriotică.

,,Am hotărât să fim prezenți la Viena, pentru a sărbători sub acest generic „Izvor de suflet românesc”, pentru a pune sufletul de roman pe un izvor mânat de dor, care nu va seca nicicând de am veni din orice alt pământ.

Vor fi prezenți la Viena toți cei care simt românește fără ură și dezbinare, că anii 100 de la Marea Unire încă nu ne-au stins sentimentele din contră ni le-au aprins”, ne-a declarat col(r)dr.ing. Constantin Avădanei Președintele Grupului de Inițiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018”. (C.P.)