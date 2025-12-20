FOTO | Globuri de Crăciun, pictate cu măiestrie de o tânără din Alba: ,,Sunt povești ale sufletului puse pe sticlă”
Globuri de Crăciun, pictate cu măiestrie de o tânără din Alba: ,,Sunt povești ale sufletului puse pe sticlă”
O tânără din Alba Iulia a ales în urmă cu câțiva ani să spună povești nu prin cuvinte, ci prin culoare, lumină și sticlă. Diana pictează globuri de Crăciun din sticlă transparentă, transformând fiecare ornament într-o mică operă de artă, unică și personală. „Acesta este al cincilea an în care pictez globuri pentru Crăciun”, spune ea cu emoție. Poveștile puse de tânără pe sticlă pot fi găsite pe pagina de Facebook ,,Globul Pictat”.
Totul a început simplu, dintr-o nemulțumire firească. În urmă cu cinci ani, chiar înainte de sărbători, a verificat ce globuri și ornamente mai avea în casă, dar nimic nu o reprezenta. A luat atunci pensulele și culorile acrilice și a început să redecoreze câteva globuri vechi. Au fost create exclusiv pentru bradul din acel an, fără intenția de a le arăta altora. A fost, însă, începutul unei pasiuni care avea să crească de la un Crăciun la altul.
De-a lungul timpului, Diana și-a schimbat și perfecționat tehnicile de pictură. Nu realizează alte obiecte hand-made – cel puțin nu încă. Pentru ea, globurile sunt mai mult decât simple decorațiuni: sunt o extensie a stărilor ei interioare. „Le fac deoarece ador să pictez, să pun pe un glob de sticlă transparent o poveste a sufletului meu din momentul respectiv. Sunt povești ale sufletului puse pe sticlă”, mărturisește ea.
Procesul de realizare este unul migălos și diferă de la un glob la altul. Timpul de lucru depinde de tehnica aleasă, de tipul de vopsea folosită – fiecare având timpi diferiți de uscare – dar și de complexitatea modelului. Uneori sunt integrate foițe de aur, alteori desenele sunt mai elaborate și necesită mai multe etape. Diana comandă globurile din sticlă transparentă de la o fabrică din Cluj, unde sunt realizate din sticlă premium, suflată manual. Abia apoi decide în ce tehnică va lucra: acrilic sau culori speciale pentru vitralii, fiecare presupunând un proces diferit.
În unele cazuri își face o schiță, dar de cele mai multe ori lasă inspirația să o ghideze direct pe suprafața fragilă a globului. Dacă lucrează în acrilic, primul pas este realizarea culorii de fond. În cazul vitraliului, totul începe cu trasarea atentă a conturului. Fiecare etapă cere răbdare și concentrare.
Diana nu își programează niciodată momentele de creație. Începe să picteze „când simte”. Au existat ani în care aproape că nu a lucrat deloc la această pasiune, din cauza lipsei de timp și a unui job solicitant. Chiar și așa, legătura cu globurile de Crăciun a rămas constantă, pentru că sărbătoarea are pentru ea o importanță aparte.
Globurile nu sunt realizate cu scopul principal de a fi vândute. Totuși, dacă cineva se îndrăgostește de un anumit model, acestea pot fi cumpărate. Prețurile variază între 70 și 150 de lei, în funcție de complexitate. Costurile sunt ridicate, deoarece Diana lucrează exclusiv cu sticlă de calitate superioară și vopseluri premium.
Pasiunea ei se leagă și de povestea globurilor de Crăciun în sine. Puțini știu că acestea au apărut din iubirea unui tată pentru copiii săi. În Germania secolului al XVI-lea, un sticlar sărac, neavând mere, nuci sau dulciuri pentru brad, le-a suflat copiilor săi globuri colorate din sticlă. Acea poveste de iubire și sacrificiu se regăsește, într-un fel, și în munca Dianei.
Astfel, în fiecare glob pictat de ea se adună tradiție, emoție și autenticitate. Nu sunt simple ornamente, ci fragmente de suflet care ajung să lumineze brazii de Crăciun și inimile celor care le privesc.
