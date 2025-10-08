FOTO | Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine”

Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine”

Ana Maria, o tânără mămică din Cugir, însărcinată cu al doilea copil, a făcut un gest impresionant: și-a tăiat părul lung până la mijloc și l-a donat într-un scop nobil: peruci care vor ajunge la copiii diagnosticați cu cancer, supuși tratamentelor cu citostatice.

Chimioterapia în cazul bolnavilor de cancer are, din păcate, şi efecte negative asupra organismului. Mulți pacienţi îşi pierd integral părul, iar o perucă din păr natural, cu tunsoare scurtă are preţuri mult prea mari pentru un pacient care are cu totul alte cheltuieli urgente în timpul terapiei.

,,Am făcut o schimbare mare. Una pe care am simțit-o din suflet. Nu a fost un impuls, ci un gest cu sens. Pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat din nou cu a doua minune, am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine.

Așa că am ales să donez părul meu..40 de centimetri, pentru copiii care luptă cu cancerul. Pentru zâmbetele lor, pentru speranță, pentru că fiecare șuviță contează.

Nu am făcut-o din curaj, ci din recunoștință. Și, deși e doar păr, pentru mine înseamnă mult mai mult”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.

Schimbarea însă nu a fost una ușoară. Ana Maria a renunțat la 40 de centimetri din părul ei și spune că decizia a fost luată cu multe emoții: ,,Nu mi-a fost frică. Pentru că am învățat că uneori trebuie să tai ca să crești din nou. Știu că părul meu va crește și va crește sănătos, pentru că frumusețea adevărată începe din interior, iar rezultatele se văd în timp”, spune tânăra.

În acest proiect i s-a alăturat Laura Zugrăvescu, coafeza care a tuns-o pe Ana și care a fost martoră la emoția ei, de la teama primelor tăieturi, până la zâmbetul sincer din oglindă, când și-a văzut noua imagine: ,,Era mai ușoară, mai luminoasă, mai mândră! O femeie curajoasă, sensibilă și cu un suflet imens. Deși nu fusese niciodată tunsă scurt, a ales să facă un gest care va schimba ziua unui copil aflat într-o luptă grea: a donat 40 de centimetri din părul ei pentru copiii bolnavi de cancer.

Ana, îți mulțumesc din suflet pentru încredere și pentru exemplul frumos pe care îl dai! Gestul tău nu este doar o schimbare de look, ci o lecție de generozitate și curaj!”, mărturisește Laura într-o postare pe Facebook.

Ana muncește în sectorul vânzărilor online și colaborează cu o companie din Germania care îi dă acces gratuit la depozitele ei virtuale cu infinite produse pentru diverse nevoi: imunitate, creșterea părului, fitness, slăbire, îngrijirea tenului, plus multe altele, iar Marian, soțul ei, este barman și se ocupă cu organizare de evenimente ca nunți, botezuri, zile de naștere, petreceri private.

Cei doi tineri au lăsat în urmă cu câțiva ani viața în străinătate pentru traiul liniștit în orășelul din județul Alba, iar în iunie 2022, au demarat proiectul lor de suflet, ”Un colț de rai, în Cugir”, o proprietate achiziționată în Fețeni, în apropiere de Cugir, într-un loc cu peisaje care îți taie respirația.

