FOTO | Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine”
Ana Maria, o tânără mămică din Cugir, însărcinată cu al doilea copil, a făcut un gest impresionant: și-a tăiat părul lung până la mijloc și l-a donat într-un scop nobil: peruci care vor ajunge la copiii diagnosticați cu cancer, supuși tratamentelor cu citostatice.
Chimioterapia în cazul bolnavilor de cancer are, din păcate, şi efecte negative asupra organismului. Mulți pacienţi îşi pierd integral părul, iar o perucă din păr natural, cu tunsoare scurtă are preţuri mult prea mari pentru un pacient care are cu totul alte cheltuieli urgente în timpul terapiei.
,,Am făcut o schimbare mare. Una pe care am simțit-o din suflet. Nu a fost un impuls, ci un gest cu sens. Pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat din nou cu a doua minune, am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine.
Citește și: FOTO Doi tineri au lăsat viața în străinătate pentru traiul liniștit într-un orășel din Alba: ”Un colț de rai”, proiect de suflet, despre natură și întoarcerea la origini
Așa că am ales să donez părul meu..40 de centimetri, pentru copiii care luptă cu cancerul. Pentru zâmbetele lor, pentru speranță, pentru că fiecare șuviță contează.
Nu am făcut-o din curaj, ci din recunoștință. Și, deși e doar păr, pentru mine înseamnă mult mai mult”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.
Schimbarea însă nu a fost una ușoară. Ana Maria a renunțat la 40 de centimetri din părul ei și spune că decizia a fost luată cu multe emoții: ,,Nu mi-a fost frică. Pentru că am învățat că uneori trebuie să tai ca să crești din nou. Știu că părul meu va crește și va crește sănătos, pentru că frumusețea adevărată începe din interior, iar rezultatele se văd în timp”, spune tânăra.
În acest proiect i s-a alăturat Laura Zugrăvescu, coafeza care a tuns-o pe Ana și care a fost martoră la emoția ei, de la teama primelor tăieturi, până la zâmbetul sincer din oglindă, când și-a văzut noua imagine: ,,Era mai ușoară, mai luminoasă, mai mândră! O femeie curajoasă, sensibilă și cu un suflet imens. Deși nu fusese niciodată tunsă scurt, a ales să facă un gest care va schimba ziua unui copil aflat într-o luptă grea: a donat 40 de centimetri din părul ei pentru copiii bolnavi de cancer.
Ana, îți mulțumesc din suflet pentru încredere și pentru exemplul frumos pe care îl dai! Gestul tău nu este doar o schimbare de look, ci o lecție de generozitate și curaj!”, mărturisește Laura într-o postare pe Facebook.
Ana muncește în sectorul vânzărilor online și colaborează cu o companie din Germania care îi dă acces gratuit la depozitele ei virtuale cu infinite produse pentru diverse nevoi: imunitate, creșterea părului, fitness, slăbire, îngrijirea tenului, plus multe altele, iar Marian, soțul ei, este barman și se ocupă cu organizare de evenimente ca nunți, botezuri, zile de naștere, petreceri private.
Cei doi tineri au lăsat în urmă cu câțiva ani viața în străinătate pentru traiul liniștit în orășelul din județul Alba, iar în iunie 2022, au demarat proiectul lor de suflet, ”Un colț de rai, în Cugir”, o proprietate achiziționată în Fețeni, în apropiere de Cugir, într-un loc cu peisaje care îți taie respirația.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața
Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața Două autoturisme și o motocicletă au fost implicate într-un accident pe DJ 151D, în Stejeriș, comuna Acățari. La fața locului intervin echipaje SMURD și voluntari, iar două persoane sunt în stop cardio-respirator, fiind efectuate manevre de resuscitare. Citește și: […]
Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el
Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el Un posibil accident de muncă a avut loc miercuri dimineața la Uzina Mecanică Cugir, unde un muncitor ar fi vărsat din greșeală sodă caustică pe el. Mircea Trifan, directorul UM Cugir a confirmat incidentul și a declarat […]
FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune
Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune Generalul de brigadă Nicolae Oros a încheiat la sfârșitul lunii septembrie 2025 misiunea pe continentul african, la un an de la preluarea comenzii Misiunii de Instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană. Ca semn de recunoaștere a contribuției remarcabile la dezvoltarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
A murit Marius Keseri. Bateristul emblematic al trupei Direcția 5 a încetat din viață la 60 de ani, după o carieră de 30 de ani în muzica românească
A murit Marius Keseri. Bateristul emblematic al trupei Direcția 5 a încetat din viață la 60 de ani Marius Keseri,...
Drumuri pline de gropi și legi învechite: Comisia Europeană avertizează România că pune viețile șoferilor în pericol
Comisia Europeană cere explicații României: infrastructura rutieră este sub orice standard, iar legislația nu protejează șoferii Comisia Europeană a anunțat...
Știrea Zilei
FOTO | Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine”
Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de...
FOTO | Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața
Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața Două autoturisme și o...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv: „La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie in continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba...
VIDEO | Deținerea sau utilizarea petardelor din categoria P1 și T1, considerate INFRACȚIUNI! Amenzile pot ajunge până la 7.500 de lei. Anunțul făcut de de IPJ Alba
Deținerea sau utilizarea petardelor categoria P1, considerate infacțiuni! Modificări legislative importante privind articolele pirotehnice, anunțate de IPJ Alba înainte de...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...