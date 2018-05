FOTO. George Pleșa, din Alba Iulia, a câștigat “Cuiul Sighetean”, turneu de șah pentru copii

Orasul maramuresan Sighetu Marmatiei, cunoscut si ca locul unde se agata harta Romaniei in cui, a fost gazda unui puternic turneu de sah pentru copii care a reunit la start 24 de participanti din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrita si Sighetu Marmatiei, majoritatea avand la activ participarea in mai multe finale ale campionatelor nationale de juniori.

Clubul Sportiv Municipal “Unirea” Alba Iulia a participat la competitie cu 6 dintre cei mai experimentati juniori ai clubului, insotiti de antrenorul Marius Ceteras. Evolutia juniorilor albaiulieni a fost una excelenta, acestia dominand clar turneul si adjudecandu-si mai multe premii.

Neinvins de-a lungul celor 7 runde, George Plesa (10 ani) s-a clasat pe primul loc in clasamentul general cu 6,5 puncte, elevul Scolii gimnaziale “Mihai Eminescu” din Alba Iulia lasand o singura remiza in runda a 3-a. Foarte buna a fost si evolutia lui Ianis Tarciuc, care a acumulat 6 puncte si a obtinut locul 1 la categoria juniori sub 12 ani. Premii speciale au obtinut si mezinii delegatiei albaiuliene, Anamaria Calina Furdui si Alexandru Simina, acestia ocupand locul 1 la categoria fete sub 8 ani, respectiv baieti sub 8 ani. De notat si clasarea buna a lui Andrei Simina (9 ani) si Razvan Burja-Udrea (10 ani), clasati pe locurile 6 si 7 in clasamentul general.

Delegatia albaiuliana a profitat de participarea la turneu pentru a vizita mai multe obiective turistice din Maramures, deplasarea incheindu-se cu o plimbare pe Valea Vaserului cu Mocanita, una dintre cele mai spectaculoase atractii turistice din Romania.

