FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, final de misiune pe continentul african: Albaiulianul a primit decorații de mare însemnătate

Generalul de brigadă Nicolae Oros, final de misiune pe continentul african: A primit decorații importante

Generalul de brigadă Nicolae Oros a încheiat la sfârșitul lunii septembrie 2025 misiunea pe continentul african, la un an de la preluarea comenzii Misiunii de Instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană. Albaiulianul a dat onorul președintelui Iohannis, de 1 Decembrie la Centenarul Marii Uniri.

Ca semn de recunoaștere a contribuției remarcabile la dezvoltarea și consolidarea Forțelor Armate Centrafricane (FACA), președintele Republicii Centrafricane, S.E. Faustin-Archange Touadéra, i-a acordat fostului comandant al Forței Misiunii EUTM RCA, generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, Ordinul Național al Meritului Centrafrican cu grad de Comandant, cea mai înaltă medalie a Republicii Centrafricane.

Ceremonia s-a bucurat de prezența Ministrului Apărării și Reconstrucției Forțelor Armate, dl. Claude Rameau Bireau, a Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Centrafricană, S.E. Diego Escalona Paturel, a Șefului Misiunii Consultative a Uniunii Europene în Republica Centrafricană, dna Gail Van Hoever, a Șefului Statului Major General și Comandantului Zonei Autonome de Apărare din Bangui, generalul Zépherin Mamadou, a membrilor Guvernului Republicii Centrafricane, precum și a unor invitați de nivel înalt, inclusiv înalți oficiali, corpul diplomatic și consular, demnitari naționali, reprezentanți ai Misiunii de Instruire a Uniunii Europene și ai societății civile.

În discursul său, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros și-a exprimat profunda recunoștință față de președintele Faustin-Archange Touadéra pentru onoarea de a primi această prestigioasă medalie. De asemenea, a transmis aprecierea sa ministrului Apărării și șefului Statului Major General pentru sprijinul lor continuu și strânsa colaborare pe parcursul misiunii sale.

Premiul reprezintă atât un omagiu personal, cât și o recunoaștere colectivă, simbolizând parteneriatul durabil dintre Republica Centrafricană și Uniunea Europeană și angajamentul lor comun față de pace, suveranitate și un viitor mai sigur pentru poporul centrafrican. Prin acest efort comun, Uniunea Europeană și Republica Centrafricană își reafirmă angajamentul pe termen lung față de reforma apărării și reziliența instituțională a țării.

Totodată, ca recunoaștere a rolurilor lor vitale în consolidarea Forțelor Armate Centrafricane (FACA), fostul comandant al Forței Misiunii EUTM RCA, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros și căpitanul Cătălin Matache au fost decorați cu „Emblema Meritului în Serviciul Păcii” clasa I a României. Această onoare recunoaște profesionalismul, spiritul de lider și angajamentul lor neclintit față de cooperarea militară și obiectivele misiunii.

Misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană (EUTM RCA) a marcat un moment profund semnificativ: ceremonia de predare-preluare a comenzii, simbolizând atât continuitatea, cât și reînnoirea. Generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros a predat oficial conducerea generalului de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș, noul comandant al Forței Misiunii.

În discursul său final, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros a reflectat cu sinceră mândrie asupra a ceea ce s-a realizat împreună: consolidarea instruirii ofițerilor și subofițerilor din Republica Centrafricană, modernizarea infrastructurii de învățământ militar, o mai mare includere a femeilor în forțele armate și sprijinul acordat autorităților naționale în conturarea politicii strategice de apărare. El a exprimat sincere recunoștințe MINUSCA, Forțelor Armate Centrafricane, partenerilor naționali și internaționali și, mai ales, bărbaților și femeilor din EUTM RCA. Profesionalismul, curajul și dăruirea lor neclintită, a subliniat el, au făcut posibile aceste realizări.

