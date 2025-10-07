FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, final de misiune pe continentul african: Albaiulianul a primit decorații de mare însemnătate
Generalul de brigadă Nicolae Oros, final de misiune pe continentul african: A primit decorații importante
Generalul de brigadă Nicolae Oros a încheiat la sfârșitul lunii septembrie 2025 misiunea pe continentul african, la un an de la preluarea comenzii Misiunii de Instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană. Albaiulianul a dat onorul președintelui Iohannis, de 1 Decembrie la Centenarul Marii Uniri.
Ca semn de recunoaștere a contribuției remarcabile la dezvoltarea și consolidarea Forțelor Armate Centrafricane (FACA), președintele Republicii Centrafricane, S.E. Faustin-Archange Touadéra, i-a acordat fostului comandant al Forței Misiunii EUTM RCA, generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, Ordinul Național al Meritului Centrafrican cu grad de Comandant, cea mai înaltă medalie a Republicii Centrafricane.
Citește și: FOTO Nicolae Oros, albaiulianul care a dat onorul președintelui Iohannis, la Alba Iulia, de 1 Decembrie la Centenarul Marii Uniri, avansat în grad de general de brigadă cu o stea
Ceremonia s-a bucurat de prezența Ministrului Apărării și Reconstrucției Forțelor Armate, dl. Claude Rameau Bireau, a Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Centrafricană, S.E. Diego Escalona Paturel, a Șefului Misiunii Consultative a Uniunii Europene în Republica Centrafricană, dna Gail Van Hoever, a Șefului Statului Major General și Comandantului Zonei Autonome de Apărare din Bangui, generalul Zépherin Mamadou, a membrilor Guvernului Republicii Centrafricane, precum și a unor invitați de nivel înalt, inclusiv înalți oficiali, corpul diplomatic și consular, demnitari naționali, reprezentanți ai Misiunii de Instruire a Uniunii Europene și ai societății civile.
În discursul său, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros și-a exprimat profunda recunoștință față de președintele Faustin-Archange Touadéra pentru onoarea de a primi această prestigioasă medalie. De asemenea, a transmis aprecierea sa ministrului Apărării și șefului Statului Major General pentru sprijinul lor continuu și strânsa colaborare pe parcursul misiunii sale.
Premiul reprezintă atât un omagiu personal, cât și o recunoaștere colectivă, simbolizând parteneriatul durabil dintre Republica Centrafricană și Uniunea Europeană și angajamentul lor comun față de pace, suveranitate și un viitor mai sigur pentru poporul centrafrican. Prin acest efort comun, Uniunea Europeană și Republica Centrafricană își reafirmă angajamentul pe termen lung față de reforma apărării și reziliența instituțională a țării.
Totodată, ca recunoaștere a rolurilor lor vitale în consolidarea Forțelor Armate Centrafricane (FACA), fostul comandant al Forței Misiunii EUTM RCA, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros și căpitanul Cătălin Matache au fost decorați cu „Emblema Meritului în Serviciul Păcii” clasa I a României. Această onoare recunoaște profesionalismul, spiritul de lider și angajamentul lor neclintit față de cooperarea militară și obiectivele misiunii.
Citește și: FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros a preluat comanda Misiunii de Instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană. Albaiulianul a dat onorul președintelui Iohannis, de 1 Decembrie la Centenarul Marii Uniri
Misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană (EUTM RCA) a marcat un moment profund semnificativ: ceremonia de predare-preluare a comenzii, simbolizând atât continuitatea, cât și reînnoirea. Generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros a predat oficial conducerea generalului de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș, noul comandant al Forței Misiunii.
În discursul său final, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros a reflectat cu sinceră mândrie asupra a ceea ce s-a realizat împreună: consolidarea instruirii ofițerilor și subofițerilor din Republica Centrafricană, modernizarea infrastructurii de învățământ militar, o mai mare includere a femeilor în forțele armate și sprijinul acordat autorităților naționale în conturarea politicii strategice de apărare. El a exprimat sincere recunoștințe MINUSCA, Forțelor Armate Centrafricane, partenerilor naționali și internaționali și, mai ales, bărbaților și femeilor din EUTM RCA. Profesionalismul, curajul și dăruirea lor neclintită, a subliniat el, au făcut posibile aceste realizări.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme tehnice UPDATE 13:49: Problema a fost remediată pentru toate străzile afectate. Situația tehnică a fost cauzată de o avarie la stația electrică din Bărăbanț, potrivit unui reprezentant Electrica. Știrea inițială: O pană de curent de […]
FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate! A fost sancționată și asistenta șefă ortopedie
FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate! După ce zilele trecute au fost publicate, în mediul online, mai multe imagini care au surprins mai multe așternuturi din cadrul Spitalului Municipal Aiud, Direcția de Sănătate Publică Alba a sancționat cazul. Mai exact, aceștia au oferit o sancțiune […]
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un prim vot în Parlament pe Legea Majoratului Digital: Copiii sub 16 ani vor intra pe rețele sociale doar cu acordul părinților
Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital: Copiii sub 16 ani, online doar cu acordul părinților Senatul României a adoptat, luni,...
38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Un caz, în Alba
38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025 Institutul Național...
Știrea Zilei
FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, final de misiune pe continentul african: Albaiulianul a primit decorații de mare însemnătate
Generalul de brigadă Nicolae Oros, final de misiune pe continentul african: A primit decorații importante Generalul de brigadă Nicolae Oros...
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme...
Curier Județean
VIDEO | Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin: Copiii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”, în prim-plan
Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin Sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la...
Biciclete furate din scara unui bloc din Sibiu, vândute la Cugir. Polițiștii au reținut doi suspecți
Biciclete furate din scara unui bloc din Sibiu, vândute la Cugir: Doi bărbați reținuți de polițiști Două biciclete furate din...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...