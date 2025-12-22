Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Forțe proaspete la ISU Alba: Cinci absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Forțe proaspete la ISU Alba: Cinci absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ

Cinci absolvenți ai școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor de la ISU Alba.

Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a transmis un mesaj în care transmit o adaptare cât mai rapidă la rigorile și cerințele statutului de pompier militar celor cinci noi colegi.

Citește și: VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare

,,Forțe proaspete la ISU Alba! 

Începând de astăzi, colectivul pompierilor militari al ISU Alba s-a mărit cu 5 noi colegi, proaspăt absolvenți ai școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești. 

Suntem mândri că au ales să facă parte din colectivul nostru și îi asigurăm de tot sprijinul pentru o adaptare cât mai rapidă la rigorile și cerințele statutului de pompier militar. Mult succes”, se arată într-un mesaj publicat de ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara au fost aerul prin care a respirat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de minute

în

22 decembrie 2025

De

Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara au fost aerul prin care a respirat” Gruia Bumbu, fiul eroului rănit al Revoluției din Decembrie 1989, Bumbu Ioan, a publicat pe o rețea de socializare un text în care vorbește despre viața tatălui său. […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

22 decembrie 2025

De

ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 decembrie, în Alba Iulia, zona Kaufland, atunci când două autoturisme s-au ciocnit. Potrivit martorilor din zonă, un șofer ieșea din parcare, moment în care s-a ciocnit […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | 13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba: ,,Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

22 decembrie 2025

De

13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba: ,,Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni” Astăzi, 22 decembrie 2025, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba împlinește 13 ani de activitate.  Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a publicat […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani din buzunar

Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani...
Actualitateacum 5 ore

Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30 de ani o mai plătești odată”. Comparație cu alte state din UE

Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Polițiștii din Alba, ,,MAI aproape de oameni”: Cinci frați din Apuseni au primit cadouri de la oamenii legii. Au dăruit în schimb zâmbete și îmbrățișări

Polițiștii din Alba, ,,MAI aproape de oameni”: Cinci frați din Apuseni au primit cadouri de la oamenii legii. Au dăruit...
Ştirea zileiacum 4 ore

FOTO | TRAGEDIE în Geoagiu, înainte de Crăciun: Un băiețel de 5 anișori, cu arsuri grave, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

TRAGEDIE în Geoagiu, înainte de Crăciun: Un băiețel de 5 anișori, cu arsuri grave, după ce casa i-a fost cuprinsă...

Curier Județean

Curier Județeanacum 53 de minute

FOTO | Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara au fost aerul prin care a respirat”

Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Forțe proaspete la ISU Alba: Cinci absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ

Forțe proaspete la ISU Alba: Cinci absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ Cinci absolvenți ai...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”

Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Politică Administrațieacum 3 zile

Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”

Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea