FOTO | Forțe proaspete la ISU Alba: Cinci absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ
Forțe proaspete la ISU Alba: Cinci absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ
Cinci absolvenți ai școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor de la ISU Alba.
Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a transmis un mesaj în care transmit o adaptare cât mai rapidă la rigorile și cerințele statutului de pompier militar celor cinci noi colegi.
Citește și: VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare
,,Forțe proaspete la ISU Alba!
Începând de astăzi, colectivul pompierilor militari al ISU Alba s-a mărit cu 5 noi colegi, proaspăt absolvenți ai școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești.
Suntem mândri că au ales să facă parte din colectivul nostru și îi asigurăm de tot sprijinul pentru o adaptare cât mai rapidă la rigorile și cerințele statutului de pompier militar. Mult succes”, se arată într-un mesaj publicat de ISU Alba.
