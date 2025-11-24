Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | Fiț Tito, profesionist cu 27 de ani de experiență în domeniul financiar, numit temporar șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 5 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Fiț Tito, profesionist cu 27 de ani de experiență în domeniul financiar, numit temporar șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba

Fiț Tito, specialist cu o experiență de 27 de ani în sistemul fiscal, a fost numit temporar în funcția de șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba începând cu data de 10 noiembrie. Numirea a fost făcută prin ordin al președintelui, în regim temporar, în condițiile în care în instituție nu au mai fost organizate concursuri de ocupare a funcțiilor de conducere din anul 2016.

Înaintea promovării, Fiț Tito a exercitat atribuțiile de șef administrație prin delegare, din luna iulie. Anterior, timp de peste trei ani, a ocupat funcția de șef administrație adjunct în cadrul AJFP (Administrația Județeană a Finanțelor Publice) Alba.

Cariera sa profesională cuprinde 15 ani de activitate în Garda Financiară, unde a deținut funcții de conducere, inclusiv cea de comisar-șef și comisar-șef adjunct.

Ulterior, timp de nouă ani, a activat în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Sibiu, dintre care șapte ani în poziția de inspector-șef antifraudă sau cu atribuții delegate pe această funcție.

În total, Fiț Tito a acumulat aproximativ 16-17 ani de experiență în funcții de conducere la nivel regional și județean, atât în structurile fostei Gărzi Financiare, cât și în cele ale ANAF.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | ,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei

Mădălina Opriș

Publicat

acum 6 ore

în

24 noiembrie 2025

De

,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei E început de iarnă și liniștea a pus stăpânire pe Galați, o așezare micuță din județul Alba, iar forfota oamenilor de la sat a încetat odată cu […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

24 noiembrie 2025

De

Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa Un bărbat de 56 de ani a fost reținut după ce ar fi forțat sistemul de închidere al ușii de acces în imobil și l-ar fi distrus pentru a intra […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

23 noiembrie 2025

De

Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte A devenit mămică și a simțit nevoie să evadeze din când în când, moment în care a descoperit arta macrame-ului. Este pe scurt povestea Francescăi Călian, o tânără de 35 de ani din Poșaga, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Ministrul Educației: „Degeaba dai multe teme care sunt prea grele, copilul nu le face și totul devine o corvoadă”. Câte ore ar trebui să dureze temele pentru acasă

Ministrul Daniel David: Temele nu trebuie să devină o corvoadă pentru elevi Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a atras...
Actualitateacum 4 ore

Economistul Radu Georgescu: „E foame de bani, băieți”. De ce vând băncile și fondurile de investiții active

Economistul Radu Georgescu: „E foame de bani, băieți”. De ce vând băncile și fondurile de investiții active Economistul Radu Georgescu...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

FOTO | Fiț Tito, profesionist cu 27 de ani de experiență în domeniul financiar, numit temporar șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba

Fiț Tito, profesionist cu 27 de ani de experiență în domeniul financiar, numit temporar șef al Administrației Județene a Finanțelor...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | ,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei

,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură...

Curier Județean

Curier Județeanacum 9 ore

Comunicat | Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ...
Curier Județeanacum 11 ore

ITM Alba: AMENZI de 8.000 de lei și 15 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 17-21 noiembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii

ITM Alba: AMENZI de 8.000 de lei și 15 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 17-21 noiembrie 2025:...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 13 ore

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
Politică Administrațieacum o zi

„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari

„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 18 ore

24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918

„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act

23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea