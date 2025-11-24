FOTO | Fiț Tito, profesionist cu 27 de ani de experiență în domeniul financiar, numit temporar șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba

Fiț Tito, profesionist cu 27 de ani de experiență în domeniul financiar, numit temporar șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba

Fiț Tito, specialist cu o experiență de 27 de ani în sistemul fiscal, a fost numit temporar în funcția de șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba începând cu data de 10 noiembrie. Numirea a fost făcută prin ordin al președintelui, în regim temporar, în condițiile în care în instituție nu au mai fost organizate concursuri de ocupare a funcțiilor de conducere din anul 2016.

Înaintea promovării, Fiț Tito a exercitat atribuțiile de șef administrație prin delegare, din luna iulie. Anterior, timp de peste trei ani, a ocupat funcția de șef administrație adjunct în cadrul AJFP (Administrația Județeană a Finanțelor Publice) Alba.

Cariera sa profesională cuprinde 15 ani de activitate în Garda Financiară, unde a deținut funcții de conducere, inclusiv cea de comisar-șef și comisar-șef adjunct.

Ulterior, timp de nouă ani, a activat în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Sibiu, dintre care șapte ani în poziția de inspector-șef antifraudă sau cu atribuții delegate pe această funcție.

În total, Fiț Tito a acumulat aproximativ 16-17 ani de experiență în funcții de conducere la nivel regional și județean, atât în structurile fostei Gărzi Financiare, cât și în cele ale ANAF.

