Foto | Explozie de culoare în spațiul expozițional al Primăriei Sebeș: Cele mai recente lucrări de artă ale lui Eugen Măcinic, aduse în fața marelui public

Explozie de culoare în spațiul expozițional al Primăriei Sebeș: Cele mai recente lucrări de artă ale lui Eugen Măcinic, aduse în fața marelui public

O nouă expoziție personală a artistului plastic Eugen Măcinic poate fi văzută și admirată în generosul spațiu expozițional al Primăriei Municipiului Sebeș.

Expoziția poate fi caracterizată drept o adevărată explozie de culoare. „Sunt lucrări în acuarelă, peisaj, flori, marine, recent pictate”, ne-a dezvăluit Eugen Măcinic.

Expoziția rămâne pe simezele spațiului expozițional al Primăriei Municipiului Sebeș pe tot parcursul lunii august 2026.

Eugen Măcinic este originar chiar din Sebeș, fiind un artist plastic apreciat în special pentru lucrările sale în acuarelă, fiind membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Acesta organizează și participă constant la expoziții în Alba Iulia și în alte orașe din țară, remarcându-se prin peisaje și compoziții inspirate din natură și patrimoniul local.

Lucrările sale au fost prezentate în numeroase evenimente culturale, fiind apreciate pentru sensibilitatea cromatică și expresivitatea artistică.

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