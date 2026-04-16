FOTO | Estera Camelia Stan (Liceul Tehnologic Sebeș), MENȚIUNE la Olimpiada Națională Tehnologii – Industrie Alimentară 2026

Estera Camelia Stan (Liceul Tehnologic Sebeș), MENȚIUNE la Olimpiada Națională Tehnologii – Industrie Alimentară 2026

Estera Camelia Stan, elevă a Liceului Tehnologic Sebeș, în clasa a XII-a C, a obținut Mențiune la etapa națională a Olimpiadei Tehnologii 2026, calificarea Tehnician în Industria Alimentară, disciplina Industrie Alimentară, care s-a desfășurat la Codlea, județul Brașov, în perioada 7-10 aprilie 2026.

„Pasiunea ei pentru învățătură se reflectă în fiecare caiet îngrijit și în fiecare răspuns construit cu claritate. Nu se limitează la memorare, ci caută sensul profund al lucrurilor, abordând fiecare problemă cu logică și răbdare.

Participarea la olimpiada națională este rezultatul muncii, emoțiilor și sacrificiilor asumate. Mențiunea obținută confirmă valoarea și efortul ei constant, iar ea o primește cu modestie și bucurie, ca pe un pas firesc înainte.

Nu în ultimul rând, în spatele acestor frumoase realizări se regăsește munca asiduă, pregătirea și încrederea profesorului coordonator Cristina Tudorache”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic Sebeș.

