FOTO| Eroul veteran din Alba, Vasile Muntean, a plecat spre Oastea Cerească: A luptat în al doilea război mondial și a fost prizonier la ruși

UPDATE VIDEO| Câine CHINUIT într-o comună din Alba, sub ochii unor copii: A fost întocmit un DOSAR PENAL

Un câine a fost schingiut în cursul zilei de 23 februarie, în comuna Sohodol, chiar sub ochii unor copii care rugau făptașul, având lacrimi în ochi, să se oprească din tortura patrupedului.

„Apuseni Spirit”, o organizație non-guvernamentală a făcut publice imagini în care prezintă locul în care s-au petrecut scenele extrem de violente și prezintă „filmul crimei”.

Patrupedul a fost împușcat cu un pistol cu aer comprimat, în zona unei ghene, animalul fiind blocat între tomberoane, pentru a nu fi găsite urmele întâmplării.

Scenele șocante s-au întâmplat chiar vis-a-vis de școală, unde mai mulți copii din clasa a V-a au fost martori.

Din declarațiile organizației, copiii rugau, „cu lacrimi în ochi”, ca făptașul să se oprească și să nu mai chinuie bietul câine.

Organizația va reclama fapta la Poliția Animalelor și IPJ Alba, cu speranța ca acest comportament să nu rămână nepedepsit.

„Animal torturat din placere in fata elevilor. Consiliul local este vinovat de lipsa de actiune si informare a populatiei. Doua serii de inundatii intr-un an, padurea dispare sub ochii nostrii. Credeti ca DUMNEZEU nu vede?”, au transmis reprezentanții organizației, prin intermediul paginii de socializare.

UPDATE IPJ Alba: La data de 23 februarie 2022, în jurul orei 16.00, polițiștii Postului de Poliție Sohodol au fost sesizați de către o femeie, de 33 de ani, din comuna Avram Iancu, cu privire la faptul că un câine a fost rănit, într-o zonă publică din comuna Sohodol.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 25 din Legea 205 din 2004 privind protecția animalelor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul semnalat și pentru identificarea persoanelor implicate.