FOTO | Erou pe șoselele din Alba: Un polițist i-a salvat viața unei tinere de 22 de ani, găsită în stop cardiac pe banda de urgență pe autostradă

Erou pe șoselele din Alba: Un polițist i-a salvat viața unei tinere de 22 de ani, găsită în stop cardiac pe banda de urgență pe autostradă

Luni, 1 decembrie 2025, o intervenție de urgență s-a desfășurat pe autostrada A10, în apropiere de Teiuș, unde polițiștii au fost chemați inițial pentru un apel privind prezența unui pieton pe carosabil. La scurt timp, la doar câțiva kilometri distanță, a venit o a doua sesizare, mult mai gravă: o tânără de 22 de ani, cu probleme medicale, intrase în stop cardiorespirator și fusese coborâtă pe banda de urgență.

Agentul-șef adjunct Denis Stanciu, din cadrul Brigăzii Autostrăzi – Biroul Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, a intervenit fără ezitare. După semnalizarea zonei, acesta a început imediat manevrele de resuscitare, aplicând procedurile învățate la instruirile de specialitate.

Până la sosirea echipajului medical, acțiunea rapidă a polițistului a făcut diferența: viața tinerei a fost salvată.

