Ştirea zilei

Foto | Ella Cooking, o bucătăreasă urmărită de milioane de oameni, după ce a vizitat Alba Iulia: „Un oraș atât de liniștit, frumos și îngrijit”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

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Ella Cooking, o bucătăreasă urmărită de milioane de oameni, după ce a vizitat Alba Iulia: „Un oraș atât de liniștit, frumos și îngrijit”

Ella Cooking, o bucătăreasă urmărită de milioane de oameni pe rețelele de socializare, a publicat un mesaj după ce a fost, recent, în vizită la Alba Iulia. 

Petrecerea Divorțaților

Aceasta spune că orașul este unul foarte liniștit, frumos și îngrijit, fiind mereu o plăcere să ajungă aici. Ea a transmis că și mall-ul Alba Carolina i-a plăcut, considerându-l ,,perfect” pentru ea, deoarece nu iubește aglomerația. 

Ella Cooking a trecut și pe la Catedrala Încoronării.

,,Mereu este o plăcere să vin în Alba Iulia. Este un oraș atât de liniștit, frumos și îngrijit. Îmi place mult și mall-ul Carolina, este perfect pentru mine, mai ales că eu nu prea iubesc aglomerația. 

Am trecut și pe la catedrală. A fost tare plăcut să ne plimbăm puțin prin Alba Iulia și să ne bucurăm de atmosfera orașului.”, a scris Elena pe o rețea de socializare.

Cine este Ella Cooking

Ella Cooking este o bucătăreasă cu pregătire în restaurante Michelin, care a făcut parte și din echipa lui Gordon Ramsay. A acumulat experiență profesională în Londra și Elveția, potrivit informațiilor disponibile pe pagina ei de Facebook.

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