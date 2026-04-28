FOTO | Elevul sergent Andrea Buontempo, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026 – Limba Italiană

Elevul sergent Andrea Buontempo, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026 – Limba Italiană

Elevul sergent Andrea Buontempo, din clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a reușit o performanță deosebită la etapa națională a Olimpiadei de Limbi Romanice – Limba Italiană, obținerea Premiului I.

„Rezultatul este suma efortului constant depus în pregătire, perseverenței și pasiunii elevului pentru limba și cultura italiană. Reușita de anul trecut la aceeași olimpiadă, Premiul III, l-a motivat pe Andrea și mai mult pentru a continua să învețe și să se perfecționeze în studiul limbii italiene. Orele de studiu individual, disciplina și dorința constantă de autodepășire au contribuit esențial la obținerea acestei performanțe”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

„Să urc pe prima treaptă a podiumului și să aduc medalia de aur de la Etapa Națională a Olimpiadei de Limbi Romanice – limba italiană reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale mele, de care mă bucur enorm, mai ales că o obțin reprezentând acest colegiu militar. Olimpiada de la Focșani a fost cu siguranță una dintre cele mai frumoase experiențe trăite în anii de liceu.

Am legat prietenii noi și m-am reîntâlnit cu foști colegi de competiție. Subiectele au fost o adevărată provocare, iar faptul că m-am pregătit pe cont propriu transformă acest rezultat într-o satisfacție și mai mare. Sunt mândru că, prin această performanță excepțională, pot duce numele colegiului nostru pe cele mai înalte trepte ale excelenței educaționale”, a spus elevul sergent Andrea Buontempo.

„Felicitări Andrea pentru această performanță, îți dorim mult succes în continuare!”, au mai transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

