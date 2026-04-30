FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada Națională de Religie 2026
Îmbinând aptitudinile şi interese deosebite pentru disciplina religie cu efortul intelectual și implicarea profesorilor de specialitate, elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” au reușit să obțină și în acest an rezultate deosebite la etapa naţională a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox și alianța evanghelică.
Elev caporal Crina Stupariu (clasa a X-a) a obținut Premiul III, iar elev sergent Maria Hanganu (clasa a XII-a) a fost distinsă cu Mențiune. Două Premii Speciale au fost obținute de către elev caporal Elena Neacșu (clasa a XI-a) și elev sergent Francesco Jipa (clasa a XI-a).
Elevii au fost pregătiți de profesorii Ioan Nistor, Adrian Buta și Bogdan Avram.
„Rezultatele obținute de către elevi reprezintă o dovadă a faptului că valorile autentice, cultivate cu răbdare și dedicare, conduc la excelență.
Felicitări tuturor pentru distincțiile obținute!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
