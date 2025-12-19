FOTO | Elevi de la HCC Alba Iulia, în vizită la DSVSA Alba: Elevii din an terminal au aflat principalele activități desfășurate în laborator

Elevi de la HCC Alba Iulia, în vizită la DSVSA Alba: Elevii din an terminal au aflat principalele activități desfășurate în laborator

Elevii clasei a XII-a, profil chimie-biologie, de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia au efectuat, în cadrul programului „Școala Altfel”, o vizită de studiu la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor (LSVSA) din cadrul Direcției Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba.

Vizita a avut ca scop orientarea profesională a elevilor aflați în an terminal, în contextul diversității domeniilor de specialitate existente în cadrul LSVSA Alba, precum biologie moleculară, chimie alimentară, microbiologie, bacteriologie, controlul reziduurilor, virusologie, parazitologie și serologie.

În aceste profiluri își desfășoară activitatea specialiști din domenii precum medicina veterinară, inginerie alimentară, chimie și biologie – profesii care sunt, de obicei, de interes pentru absolvenții profilurilor chimie-biologie din cadrul liceelor.

Pe parcursul vizitei, elevilor le-au fost prezentate principalele activități desfășurate în laborator. Aceștia au avut posibilitatea să afle informații relevante despre modul de realizare a analizelor și investigațiilor de laborator, atât în domeniul sănătății animalelor, cât și al siguranței alimentelor, vizita de studiu fiind o lecție practică.

De asemenea, specialiștii DSVSA Alba au răspuns întrebărilor adresate de elevi, oferindu-le o perspectivă concretă asupra activității desfășurate.

DSVSA Alba se bucură că a putut contribui la procesul de orientare profesională al elevilor. Rămânem o instituție deschisă pentru unitățile de învățământ și față de toți cei care doresc să urmeze o profesie specifică activității noastre. Nu în ultimul rând, în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă, adresăm mulțumiri elevilor pentru frumoasa colindă interpretată cu prilejul vizitei.

