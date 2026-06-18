Curier Județean

FOTO | Eduard Oancea, proaspăt absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, premiat la un select concurs de istorie: „Pentru mine istoria a reprezentat mereu o pasiune”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

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Eduard Oancea, proaspăt absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, premiat la un select concurs de istorie: „Pentru mine istoria a reprezentat mereu o pasiune”

Pentru Eduard Oancea, absolvent din Promoția 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice pentru Liceeni „Nicolae Bocșan”, desfășurat la Sebeș, a reprezentat ultima activitate educativă pe teme de istorie la care a participat în calitate de elev al colegiului militar.

Interesul pentru această disciplină s-a transformat în cei patru ani de liceu într-o veritabilă pasiune, pe care Eduard a cultivat-o, sub coordonarea domnului profesor Dan Anca, prin studiu aprofundat și activități de cercetare, materializate cu participarea la diferite concursuri de profil la care a obținut rezultate remarcabile.

„Pentru mine istoria a reprezentat mereu o pasiune, în special cea a secolului XX. Deși tema abordată la această sesiune, „Operațiunea Rheinubung”, a fost aceeași pe care am prezentat-o și în clasa a X-a, în lucrarea de la acest concurs am intrat în mai multe detalii și am încercat să răspund mai multor întrebări pe care le aveam în legătură cu acest subiect.

În ciuda faptului că m-am clasat pe al treilea loc, consider că participarea la acest concurs nu a fost în zadar, deoarece am avut oportunitatea de a prezenta o temă inedită și de a descoperi lucruri noi, atât din istoria României, cât și din cea universală, prin intermediul prezentărilor celorlalți participanți”, a spus Eduard.

„Felicitări, Eduard, pentru această reușită care încununează parcursul tău școlar marcat de pasiunea pentru istorie și dorința permanentă de cunoaștere”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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