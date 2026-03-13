FOTO | Echipele sportive ale Colegiului Militar din Alba Iulia, „team building” la Arieșeni: „Succesul în sport se obține și prin coeziunea echipei”

Echipele sportive ale Colegiului Militar din Alba Iulia, „team building” la Arieșeni: „Succesul în sport se obține și prin coeziunea echipei”

Elevii care fac parte din loturile sportive ale Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au bucurat de un weekend la munte pentru a se relaxa, a face mișcare, a socializa și a-și consolida spiritul de echipă, au anunțat, vineri, 13 martie 2026 reprezentanții colegiului.

„Succesul în sport se obține nu doar prin antrenamente, ci și prin disciplină, dezvoltare personală, comunicare și coeziunea echipei.

Alături de antrenori, elevii au petrecut timp de calitate în stațiunea Arieșeni.

Au fost momente plăcute, menite să le dea energie și să-i motiveze pentru viitoarele competiții sportive”, au precizat reprezentanții colegiului militar albaiulian.

foto: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

