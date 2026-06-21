FOTO: Echipa „Prietenii lui Dragoș” a câștigat Memorialul „Dragoș Damian”, ediția a 11-a | Turneu de suflet, în memoria fostului căpitan al Interului Ciugud

Echipa „Prietenii lui Dragoș” a câștigat Memorialul „Dragoș Damian”, ediția a 11-a | Turneu de suflet, în memoria fostului căpitan al Interului Ciugud

Al doilea an la rând, echipa „Prietenii lui Dragoș” s-a impus la Memorialul „Dragoș Damian”, competiție fotbalistică de suflet, disputată în memoria fostului căpitan al formației Inter Ciugud, plecat premetur dintre noi acum 12 ani.

În mod simbolic, turneul a fost adjudecat de formația „Prietenii lui Dragoș”, la fel ca anul trecut, care astfel totalizează 3 trofee. În 2026 au participat 4 echipe, iar rezultatele înregistrate au fost următoarele: *semifinale: Inter Ciugud – Medicus (Doctorii din Cluj-Napoca) 1-3, Limbenii Limba – Prietenii lui Dragoș 1-3; *finala mică: Limbenii Limba – Inter Ciugud 3-1; *finala mare: Prietenii lui Dragoș – Medicus 3-1. Au fost prezenți printre alții Răzvan și Rareș Damian (frații lui Dragoș), ex-uniristul Dan Iurișniți, Cristian Petropulos, Daniel Lupșan, Simion și Ioan Bran, Adrian Bicheși, Cristian Petropulos, Daniel Huza (CFR Cluj), plus echipieri de la Viitorul Sântimbru (Crișan, Goguța, Epure, Ivașcu) etc.

Cei apropiați lui Dragoș, plecat la Îngeri în urmă cu 12 ani, s-au întâlnit din nou pentru a-l omagia pe fotbalistul dispărut prematur dintre noi. Ca în fiecare an, Asociația Județeană de Fotbal Alba a oferit trofeele, iar sponsorii manifestării au fost frații Simion „Nuțu” Bran și Nelu Bran.

Pe 22 mai 2014 întreaga suflare fotbalistică a Albei era cutremurată la aflarea veștii că Dragoș Damian, căpitanul Interului Ciugud, a decedat, într-un tragic accident de circulație, care a avut loc în Franța. Memoria tânărului fotbalist plecat dintre noi la doar 22 de ani este cinstită mereu, prin diverse activități fotbalistice, sport pe care l-a iubit până la ultima clipă. Astfel, pe lângă Campionatul Speranțelor „Dragoș Damian”, organizat de Asociația Județeană de Fotbal Alba, în fiecare an în preajma datei fatidice, familia lui Dragoș, alături de Inter Ciugud (a doua familie a acestuia), păstrează vie amintirea sa prin desfășurarea Memorialului „Dragoș Damian” (exceptând anul 2020, din motive cauzate de pandemie). În 2024 a învins Inter Ciugud, în 2022 și 2023 s-a impus echipa medicilor din Cluj-Napoca, însă rezultatele sunt unele pur simbolice, scopul acestei acțiuni fiind cu totul altul. Este o competiție omagială în care familia, prietenii, coechipierii și cei apropiați se întâlnesc pentru a-i cinsti memoria, un eveniment notabil

Foto și informații: Daniel Popa (Ciugud)

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