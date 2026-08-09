Foto | Tinerele speranțe Ștefan Florea și David Făcălețu (CSM Unirea Alba Iulia), experiențe memorabile la Săliștea, în „Ringul viitorilor campioni”, sub privirile campionului mondial la box Leonard Doroftei

Tinerele speranțe Ștefan Florea și David Făcălețu (CSM Unirea Alba Iulia), experiențe memorabile la Săliștea, în „Ringul viitorilor campioni”, sub privirile campionului mondial la box Leonard Doroftei

Tinerii pugiliști albaiulieni Ștefan Florea și David Făcălețu au trăit experiențe memorabile, sâmbătă, 8 august 2026, la competiția de box „Ringul viitorilor campioni”, organizată impecabil la Săliștea.

Sportivii amintiți, pregătiți la CSM Unirea Alba Iulia de antrenorul Andrei Dărămuș, au evoluat în ring sub privirile campionului mondial la box Leonard Doroftei, invitat special al evenimentului sportiv de la Săliștea.

Ștefan Florea l-a avut ca oponent pe Alexandru Oltean (ACS Dandoczi Câmpia Turzii) în limitele categoriei 40 de kilograme (n. 2014). Aflat la al doilea meci oficial de când e legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, unde se pregătește sub îndrumarea lui Andrei Dărămuș, Ștefan Florea a obținut o nouă victorie. Bilanțul său de până acum este, așadar, de două succes din tot atâtea posibile

În ceea ce-l privește; David Făcălețu a fost încercat de emoțiile debutului în ring pentru un meci oficial, însă evoluția sa este dătătoare de speranțe. Cu multă muncă, menită să dubleze talentul cu care este înzestrat, cu siguranță prestațiile sale vor fi tot mai bune pe viitor.

Cei doi tineri pugiliști de la CSM Unirea Alba Iulia mulțumesc pe această cale antrenorului Andrei Dărămuș pentru dedicarea cu care le veghează zi de zi pașii și pentru șansa de a fi prezenți la Săliștea în „Ringul marilor campioni”.

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