Curier Județean

Video | Tânăr de 25 de ani din Vințu de Jos, reținut de polițiști: S-a îmbătat și l-a bătut pe un alt bărbat din Mereteu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 minute

în

De

Tânăr de 25 de ani din Vințu de Jos, reținut de polițiști: S-a îmbătat și l-a bătut pe un alt bărbat din Mereteu

Un tânăr de 25 de ani din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști, după ce ar fi agresat fizic un bărbat de 46 de ani din Mereteu, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de alcool.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Vințu de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. 

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 17.45, în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale din Vințu de Jos, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de băuturi alcoolice, ar fi agresat fizic un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Mereteu, județul Alba. 

Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Minor de 15 ani, prins la volan în Ocna Mureș: Tatăl său, care se afla în mașină, l-a lăsat să conducă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

8 noiembrie 2026

De

Minor de 15 ani, prins la volan în Ocna Mureș: Tatăl său, care se afla în mașină, l-a lăsat să conducă Un tânăr de 15 ani din Războieni-Cetate a fost prins de polițiști conducând un autoturism pe un drum din Ocna Mureș. În mașină se afla și tatăl acestuia, în vârstă de 46 de ani, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânără de 19 ani, prinsă băută la volan pe o stradă din Alba Iulia la primele ore ale dimineții: Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

în

8 noiembrie 2026

De

Tânără de 19 ani, prinsă băută la volan pe o stradă din Alba Iulia la primele ore ale dimineții: Ce alcoolemie avea  O tânără de 19 ani din Alba Iulia a fost prinsă de polițiști băută la volan, în dimineața zilei de 7 noiembrie 2026, în urma unui control desfășurat pe strada B. P. Hașdeu […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Festivalul Învățământului Militar, organizat la Alba Iulia: Cine sunt câștigătorii celei de-a II-a ediții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

8 noiembrie 2026

De

Festivalul Învățământului Militar, organizat la Alba Iulia: Cine sunt câștigătorii celei de-a II-a ediții Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a organizat, în perioada 5-6 noiembrie 2026, cea de-a II-a ediție a Festivalului Învățământului Militar, eveniment la care au participat 11 tineri interpreți din cadrul instituțiilor de învățământ militar din țară.  În cadrul […]

Citește mai mult