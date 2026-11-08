Minor de 15 ani, prins la volan în Ocna Mureș: Tatăl său, care se afla în mașină, l-a lăsat să conducă
Minor de 15 ani, prins la volan în Ocna Mureș: Tatăl său, care se afla în mașină, l-a lăsat să conducă
Un tânăr de 15 ani din Războieni-Cetate a fost prins de polițiști conducând un autoturism pe un drum din Ocna Mureș. În mașină se afla și tatăl acestuia, în vârstă de 46 de ani, care i-ar fi încredințat autoturismul.
Potrivit IPJ Alba, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe DC 18 din oraș, un autoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 15 ani, din localitatea Războieni Cetate.
În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Totodată, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul condus de către tânăr i-ar fi fost încredințat de către tatăl său, în vârstă de 46 de ani, care se afla pasager în autoturism.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
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