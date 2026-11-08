Curier Județean

Tânără de 19 ani, prinsă băută la volan pe o stradă din Alba Iulia la primele ore ale dimineții: Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

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Tânără de 19 ani, prinsă băută la volan pe o stradă din Alba Iulia la primele ore ale dimineții: Ce alcoolemie avea 

O tânără de 19 ani din Alba Iulia a fost prinsă de polițiști băută la volan, în dimineața zilei de 7 noiembrie 2026, în urma unui control desfășurat pe strada B. P. Hașdeu din municipiu. 

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Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, la data de 7 noiembrie 2026, în jurul orei 06.10, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada B. P. Hașdeu din municipiu, un autoturism condus de o tânără, în vârstă de 19 ani, din Alba Iulia.

În urma testării acesteia, cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,53 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condusă la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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