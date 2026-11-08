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Ministrul de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

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Ministrul de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune”

Ministrul de Interne, Marian Neacșu, a dat asigurări sâmbătă, 7 noiembrie, în contextul atacului armat din Cracovia, că forțele MAI sunt pregătite să gestioneze orice amenințare, precizând că autoritățile monitorizează cu atenție eventualele riscuri la adresa siguranței cetățenilor.

Petrecerea Divorțaților

„Dau asigurări ferme că asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune care ar pune în pericol siguranța și viața cetățenilor români. Am avut un scurt briefing cu colegii din Ministerul de Interne.

Sunt informat asupra tuturor manifestărilor care ar putea tinde să degenereze și pot să vă asigur că avem situația sub control”, a transmis ministrul la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă autoritățile române sunt în alertă în contextul mesajelor de amenințare transmise companiilor aeriene și al verificărilor de securitate de pe aeroporturi, Marian Neacșu a declarat că acestea fac parte din protocoalele obligatorii și că forțele de ordine sunt pregătite să facă față oricăror provocări.

„Nu putem să nu luăm în calcul niciun fel de potențială amenințare și, după cum ați văzut, din fericire, cea mai mare parte dintre ele se dovedesc a fi alarme false. Dar vă asigur și vreau să îi asigur pe români că suntem pregătiți să facem față oricăror provocări.

Suntem în legătură directă, așa cum ați amintit, cu toate statele europene, cooperarea polițienească funcționează la parametri foarte ridicați și, de asemenea, colaborăm foarte bine cu structurile Ministerului de Externe și ale Serviciului Român de Informații. Avem situația sub control și sperăm că ceea ce am văzut în Polonia este parcă o secvență dintr-un film.”

Într-un mesaj publicat pe site-ul MAI, Neacșu și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor atacului din Cracovia.

„În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia și le dorim însănătoșire tuturor celor răniți.

Transmit solidaritatea mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne polițiștilor și salvatorilor polonezi. Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat. Protejarea vieții oamenilor ne obligă la vigilență, la cooperare și la acțiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi.”

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