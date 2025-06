FOTO: Echipa Colegiului Național „IMC” Blaj, vicecampioană națională la ONSS, volei feminin liceal!

Echipa Colegiului Național „IMC” Blaj, vicecampioană națională la ONSS, volei feminin liceal!

Echipa Colegiului Național „IMC” Blaj a devenit vicecampioană națională la ONSS, volei feminin, liceal, un rezultat excelent realizat de reprezentanții instituției de învățământ din „Mica Romă”.

Finala disputată la București, cu Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” București, a fost pierdută cu 0-2 de formația din Alba. În semifinale, fetele coordonate de profesoara Raluca Tătar Rotar au învins Liceul cu Program Sportiv Constanța, în Sala de sport a Liceului Româno-Finlandez din Capitală, scor 2-1.

Dacă anul trecut „IMC” Blaj nu s-a calificat la finala ONSS la nivel liceal, de data aceasta formația blăjeană a revenit în forță, adjudecându-și medaliile de argint pentru a treia oară în ultimii 4 ani, o constanță remarcabilă la nivel înalt. În precedenții doi ani, Colegiul “IMC” Blaj a cucerit medaliile de argint la acest nivel (2022, 2023). În 2023, a fost o altă distincție extrem de importantă aurul cucerit la volei feminin, gimnaziu (la Tulcea, antrenor tot prof. Raluca Rotar). Se poate spune că la Blaj voleiul se mănâncă pe pâine, drept dovadă fiind și sezonul de excepție realizat de Volei Alba Blaj (event național, plus prezența în finala CEV), plus turneul final al CSȘ Blaj la speranțe (Under 15) și prezența la turneul final al ONSS la volei masculin a Colegiului „IMC” Blaj (antrenor Dan Balu, cu a noua calificare consecutivă) – locul 8 la Râmnicu Vâlcea.

Foto: Iulius MIHU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI