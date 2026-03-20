FOTO | Ecaterina și Grigorie Vaida, doi frați de la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, performanțe deosebite la Olimpiada de Religie 2026

Ecaterina și Grigorie Vaida, doi frați de la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, performanțe deosebite la Olimpiada de Religie 2026

Şi în acest an şcolar, elevii din ciclul gimnazial ai Seminarului Teologic „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia au obţinut rezultate deosebite la etapa județeană a Olimpiadei de Religie.

„Eleva Ecaterina Vaida, din clasa a V-a A, a obținut locul I, calificându-se astfel la etapa națională, o realizare care încununează nu doar cunoștințele dobândite, ci și dragostea față de valorile credinței.

Fratele său, Grigorie Vaida, elev în clasa a VI-a B, a obținut premiul III la aceeași etapă, dovedind, la rândul său, seriozitate, râvnă și atașament față de studiul Religiei. Ei au fost îndrumaţi de doamna prof.dr. Olivia-Monica Opriş.

Faptul că cei doi elevi sunt frați este o mărturie frumoasă a unei educații întemeiate pe credință, familie și respect față de Dumnezeu, valori care dau rod bogat în sufletele copiilor.

Îi felicităm din inimă pe elevi şi pe doamna profesoară de Religie pentru aceste rezultate și îi dorim Ecaterinei mult succes la etapa națională!”, au transmis reprezentanții Seminarului Teologic „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia.

