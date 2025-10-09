FOTO | ,,Drumul caselor și șurilor cu acoperiș de paie”, finalizat! A fost făcută recepția investiției în valoare de 7 milioane de lei
FOTO | ,,Drumul caselor și șurilor cu acoperiș de paie”, finalizat! A fost făcută astăzi recepția investiției în valoare de 7 milioane de lei
Joi, 9 octombrie 2025, a avut loc recepția lucrărilor de modernizare realizate la „Drumul caselor și șurilor cu acoperiș de paie” din județul Alba.
Astfel, „Drumul caselor și șurilor cu acoperiș de paie”, care pornește din satul Valea Uzii, trece prin satul Valea Făgetului și continuă până în satul Olteni, oprindu-se la aproximativ 2 kilometri de limita cu comuna Livezile, a fost recepționat astăzi.
Modernizarea drumului s-a realizat printr-o investiție de 7 milioane de lei, finanțată prin programul „Anghel Saligny”. Mai multe oficialități din județul Alba au participat la recepționarea ,,Drumului caselor și șurilor cu acoperiș de paie”.
,,La capătul drumului se văd chiar și localitățile Rimetea și Colțești. De asemenea, în colaborare cu domnul primar din comuna Livezile, dorim să realizăm un ADI (Asociație de Dezvoltare Intercomunitară), astfel încât să legăm drumurile și să existe o legătură directă între cele două comune”, a povestit primarul comunei Râmeț, pentru Ziarul Unirea, în urmă cu două săptămâni.
Citește și: VIDEO | „Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje spectaculoase pe culmile Trascăului
Reamintim că, drumul trece prin satele cu cele mai multe construcții acoperite cu paie – atât case, cât și șuri. Practic, poate fi numit „drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie” și este, probabil, drumul din Apuseni cu cele mai multe astfel de construcții. Ele au fost construite astfel încât să se păstreze în timp, la fel ca și acoperişurile lor.
Drumul spectaculos atrage și foarte mulți turiști, motiv pentru care mulți proprietari au început să recondiționeze casele și șurile cu acoperișuri de paie pe care le dețin: ,,Acum, când zona atrage tot mai mulți turiști, oamenii și-au dat seama de valoarea acestor construcții tradiționale. Avem noroc că în zonă mai sunt oameni care știu să facă și să repare astfel de acoperișuri, iar de curând, am ajutat chiar și primarul din Teiuș să-și recondiționeze o șură cu paie la Mogoș, folosind meșteri de la noi”, a mai spus primarul.
