VIDEO | „Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje spectaculoase pe culmile Trascăului
Pe crestele Apusenilor, pierduți printre peisaje care îți taie respirația, timpul parcă s-a oprit în loc, în urmă cu aproape 200 de ani, pe vremea unei Românii arhaice. Doar drumul proaspăt asfaltat amintește de vremurile moderne în care trăim. Acesta pornește din satul Valea Uzii, trece prin satul Valea Făgetului și continuă până în satul Olteni, oprindu-se la aproximativ 2 km de limita cu comuna Livezile.
Drumul trece prin satele cu cele mai multe construcții acoperite cu paie – atât case, cât și șuri. Practic, poate fi numit „drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie” și este, probabil, drumul din Apuseni cu cele mai multe astfel de construcții. Au fost plămădite să dureze, la fel şi acoperişurile lor, unice în lume ca formă şi construcţie.
Mărturii vii ale unei Românii arhaice
Pierdute pe culmile Munților Trascău, înfruntă timpul de aproape două secole, adevărate mărturii vii ale unei Românii de altădată, care refuză să piară. Majoritatea caselor au între 100 și 200 de ani, iar acoperișurile, dacă sunt făcute corect, rezistă câteva zeci de ani.
Potrivit primarului Vasile Raica, comuna Râmeț este cu siguranță, zona din țară cu cele mai multe acoperișuri de paie – atât la case, cât și la șuri: ,,Împreună cu Consiliul Județean vrem să le recondiționăm, dar întâmpinăm dificultăți în ceea ce privește materia primă, acoperișurile de aici fiind realizate din paie de primăvară”, a declarat edilul pentru ziarulunirea.ro.
Pe vremuri, toate dealurile din zonă erau cultivate cu grâu, ceea ce facilita procurarea materiei prime pentru construcția acoperișurilor: ,,Acum nu se mai cultivă, pentru că oamenii primesc subvenții, iar agricultura tradițională este mult mai greu de făcut – trebuie arat, secerat, treierat”, explică Vasile Raica.
Tehnica acoperişului din paie, folosită de sute de ani în Apuseni
Tehnica realizării acoperişurilor din paie nu este una simplă şi implică uneori și riscuri, dacă ne gândim că meșterii care le realizează lucrează la înălţimi de aproximativ 10 metri, fără nicio asigurare.
Acoperișurile caselor și șurilor trebuie construite la un unghi precis, în funcţie de înălţimea lor (undeva între 50 şi 60 de grade), pentru a nu lăsa apa şi zăpada să se acumuleze, dar și cu grijă ca tot acoperişul să nu se năruie: ,,În structura acoperișului se folosește și lemn, iar în zonele cu vânt puternic se pun chiar și pietre pe acoperiș pentru a-l fixa”, spune edilul de la Râmeț.
Paiele trebuie tăiate cât mai lungi, de preferat manual, în perioade ale zilei care nu sunt foarte călduroase, dimineaţa sau chiar noaptea, astfel încât ele să nu fie uscate şi să nu se fărâmiţeze la tăiere. Structura de susţinere a acoperişului moţesc se face, în zona Munţilor Apuseni, din lemn de brad şi de fag folosindu-se cuie de lemn.
Transapuseana, speranţa pentru revenirea acestei zone spectaculoase din punct de vedere turistic
Odată cu finalizarea lucrărilor de asfaltare a Transapusenei, comuna Râmeț dă deja semene că renaște, odată cu mutarea și reîntoarcerea unor familii tinere în zonă. Drumul spectaculos atrage și foarte mulți turiști, motiv pentru care mulți proprietari au început să recondiționeze casele și șurile cu acoperișuri de paie pe care le dețin: ,,Acum, când zona atrage tot mai mulți turiști, oamenii și-au dat seama de valoarea acestor construcții tradiționale. Avem noroc că în zonă mai sunt oameni care știu să facă și să repare astfel de acoperișuri, iar de curând, am ajutat chiar și primarul din Teiuș să-și recondiționeze o șură cu paie la Mogoș, folosind meșteri de la noi”, mai spune primarul.
Administrația locală, împreună cu Consiliul Județean Alba, încearcă să găsească o bază legală prin care să-i poată sprijini pe proprietari în demersurile acestora de a recondiționa casele și șurile tradiționale din zonă: ,,Ar fi păcat să pierdem aceste construcții unice în țară. Este un drum spectaculos, de pe culme, de unde se văd văile din stânga și din dreapta.
La capătul drumului se văd chiar și localitățile Rimetea și Colțești. De asemenea, în colaborare cu domnul primar din comuna Livezile, dorim să realizăm un ADI (Asociație de Dezvoltare Intercomunitară), astfel încât să legăm drumurile și să existe o legătură directă între cele două comune”, mai spune primarul comunei Râmeț.
Cei care vor să aibă parte de o priveliște deosebită și să descopere o Românie arhaică, de acum un secol sau mai mult, pot parcurge acum fără probleme DC-233 care a fost recent modernizat printr-o investiție de 7 milioane de lei, prin programul „Anghel Saligny”, iar în scurt timp se va face și recepția lucrării.
