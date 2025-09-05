Rămâi conectat

Politică Administrație

FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Este aproape de final de final proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din satul Totoi, a anunțat, joi, 4 septembrie 2025, primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa.

Apulum Agraria 2025

„Călătoria pe care am început-o în primavara trecută de la zero a însemnat:

*asfaltare drum;

*amenajare de rigole;

*trotuare frumos pavate;

*poduri/ accesuri la proprietate generoase.

Și vom continua în perioada următoare cu partea de zone verzi – gazon și pomi ornamentali.

Vă mulțumim pentru răbdare, pentru înțelegerea avută, căci știm că și disconfortul din timpul lucrărilor a fost pe masură!

Gânduri cu bucurie! Doamne ajută!”, a transmis primarul comunei Sântimbru.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări

Lucian Daramus

Publicat

acum 17 ore

în

4 septembrie 2025

De

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La Teiuș modernizarea iluminatului public intră într-o nouă etapă. Citește și: VIDEO | La Teiuș, un pod rutier important pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor „Un pas important în ce priveste […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 19 ore

în

4 septembrie 2025

De

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre rezultatele proiectelor de mobilitate urbană și colaborarea cu Poliția Rutieră, arătând că acestea au contribuit la îmbunătățirea siguranței în trafic și la reducerea numărului de accidente în oraș. „Proiectele […]

Citește mai mult

Politică Administrație

AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de ore

în

4 septembrie 2025

De

AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală Un proiect legislativ depus reecent la Consiliul Economic și Social de către parlamentari AUR prevede introducerea unor momente solemne în școli, care să includă intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Inițiativa legislativă […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 44 de minute

Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025

Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii școlari să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025 Federația...
Actualitateacum o oră

5-6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Valori termice de până la 36 de grade și disconfort accentuat

COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Valori termice de până la 36 de grade și disconfort accentuat...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 16 ore

VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!

Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...
Ştirea zileiacum 18 ore

FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu

Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 minute

Jandarmeria Alba, în teren în primul weekend de toamnă: Măsuri de ordine și siguranță la manifestările cultural-artistice și sportive din județ

Jandarmeria Alba, în teren în primul weekend de toamnă: Măsuri de ordine și siguranță publică la manifestările cultural-artistice și sportive...
Curier Județeanacum 14 ore

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv: „Cererile pe această grupă au crescut, fiind vorba de pacienți cu afecțiuni grave”

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, joi,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...
Politică Administrațieacum 17 ore

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”

5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea