FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Este aproape de final de final proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din satul Totoi, a anunțat, joi, 4 septembrie 2025, primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa.

„Călătoria pe care am început-o în primavara trecută de la zero a însemnat:

*asfaltare drum;

*amenajare de rigole;

*trotuare frumos pavate;

*poduri/ accesuri la proprietate generoase.

Și vom continua în perioada următoare cu partea de zone verzi – gazon și pomi ornamentali.

Vă mulțumim pentru răbdare, pentru înțelegerea avută, căci știm că și disconfortul din timpul lucrărilor a fost pe masură!

Gânduri cu bucurie! Doamne ajută!”, a transmis primarul comunei Sântimbru.

