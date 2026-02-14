Actualitate

FOTO | „Dragostea-i precum mascații. Te-ai lipsi, dar ea tot vine”: Mesaje INEDITE de Ziua Îndrăgostiților 2026 e la MAI și Forțele Terestre

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

De

Ministerul Afacerilor Interne și Forțele Terestre Române au transmis, sâmbătă, 14 februarie 2026, mesaje pline de umor de Ziua Îndrăgostiţilor, însoțite de fotografii cu angajați în echipament de intervenție.

Sâmbătă, 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, MAI și Forțele Terestre au distribuit pe Facebook mesaje haioase pentru a marca momentul.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Îndrăgostiților, postând o fotografie cu doi angajați ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, așa-numiții „mascați”, îmbrăcați în echipamentul standard și înarmați. Alături de această imagine, oficialii MAI au scris pe pagina lor de Facebook:

„Dragostea-i precum mascații – te-ai lipsi, dar ea tot vine”.

Și reprezentanții Forțelor Terestre Române au postat în mediul online un mesaj în acelaşi ton, alături de o fotografie în care apar doi soldaţi echipaţi complet, plus măştile de gaze de rigoare.

„Când simți că «Love is in the Air» și pui repede masca contra gazelor! Glumim… Vă dorim un Valentine’s Day fericit! La mulți ani!”, au transmis aceştia pe Facebook.

Ziua Îndrăgostiților, cunoscută și ca Ziua Sfântului Valentin, a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 496, atunci când Papa Gelasius I a dedicat 14 februarie iubirii și afecțiunii. De-a lungul secolelor, tradiția s-a extins, iar astăzi este celebrată la nivel global.

În România, sărbătoarea a început să câștige popularitate în anii ’90 și este asociată cu trimiterea de flori, bomboane, declaraţii de dragoste și cadouri simbolice, cine romantice sau chiar cereri în căsătorie.

