FOTO | Două perechi de la Clubul Top Dance 2007 din Alba, campioni și vicecampioni la Campionatul Național de Dans Sportiv: ,,Rezultate de excepție”

Două perechi de la Clubul Top Dance 2007 din Alba, campioni și vicecampioni la Campionatul Național de Dans Sportiv: ,,Rezultate de excepție”

Reșița a fost capitala dansului sportiv în acest weekend, 12–14 decembrie 2025, găzduind Campionatul Național de Dans Sportiv pe clase valorice.

Județul Alba a ieșit în evidență, prin sportivii clubului Top Dance 2007: perechea Mirel Moroșan – Vanesa Contraș, campioni naționali, clasa A – categoria de vârstă 19–34 ani, secțiunea dansurilor latino–americane, și perechea Adrian Lazăr – Andreea Avram, vicecampioni naționali, clasa D – categoria de vârstă 16–18 ani, secțiunea dansurilor latino–americane.

Numărul impresionant de perechi, valoarea perechilor și importanța acestui concurs fac ca acest rezultat de excepție să claseze Alba între orașele de seamă ale dansului sportiv românesc, se arată într-un comunicat al clubului Top Dance 2007 din Teiuș.

„Au fost câteva rezultate de excepție obținute de dansatorii clubului Top Dance 2007, în acest an competițional 2025, un număr impresionant de peste 35 de clasări pe podium pentru sportivi ce activează în cadrul clubului: Alba, Aiud, Teiuș și Stremț. Astfel, aceste rezultate obținute, în cadrul Campionatului Național de Clase, ne așează alături de elita cluburilor de dans sportiv din România.

Împreună reușim, prin muncă și perseverență, să ținem pasul cu orașele și cluburile mari din această țară. Le mulțumesc pentru muncă, determinare și ambiție sportivilor și, de asemenea, pentru încredere și susținere părinților acestor dansatori, tuturor partenerilor și sponsorilor. Felicitări întregii echipe Top Dance 2007!”, a spus antrenorul Alin Roṣa

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI