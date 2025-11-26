FOTO | Două eleve de la Colegiul Militar din Alba Iulia, trofeul secțiunii „Proză scurtă” și mențiune la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”

Două eleve de la Colegiul Militar din Alba Iulia, trofeul secțiunii „Proză scurtă” și mențiune la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”

Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”, ediția a XII-a, desfășurat online, a oferit oportunitatea elevilor Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care se evidențiază prin talent literar, să se remarce prin creativitate și să câștige premii importante.

Elev caporal Erika Marcu (clasa a XI-a) și-a adjudecat Trofeul secțiunii „Proză scurtă”, iar elev fruntaș Alexia Cârmici a obținut Mențiune la aceeași secțiune. Cele două eleve, ambele cu calificări la etapa națională a olimpiadei de limba și literatura română, pregătite de doamna profesoară Simona Mureșan, au reușit din nou să impresioneze juriul concursului prin scriitura lor expresivă și profundă.

„Câștigarea concursului a reprezentat pentru mine o împlinire profundă. Trofeul nu a fost doar o distincție, ci confirmarea faptului că fascinația mea pentru mare, pentru misterul, vastitatea și armonia ei, și-a găsit ecou. Apariția în revistă a venit ca o încununare a pasiunii mele, oferindu-mi sentimentul că munca și sensibilitatea mea au fost cu adevărat înțelese și apreciate. Este o experiență care mă inspiră să continui să privesc marea nu doar ca pe un peisaj, ci ca pe o sursă nesfârșită de frumusețe și creație”, a mărturisit elev caporal Erika Marcu.

Distinsă cu Mențiune, elev fruntaș Alexia Cârmici spune că „marea nu numai că întruchipează o frântură din idealul frumuseții, ci îi și induce omului un sentiment unic, acela că formează împreună cu marea un întreg sentimental, sensibil, perfect”.

Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”, organizat de Cercul Militar Constanța și Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu”, s-a desfășurat sub patronajul Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”. La ediția din acest an s-au înscris cu lucrări aproape 60 de participanți din întreaga țară, reprezentanți ai instituțiilor militare și civile de învățământ, ai instituțiilor de cultură, precum și autori independenți. Secțiunile concursului au fost poezie și proză scurtă.

