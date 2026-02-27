FOTO | Două coafeze din Alba Iulia i-au tuns și coafat pe bunicii de la Căminul de Vârstnici: ,,Au dăruit timp și atenție, dar mai ales demnitate vârstnicilor”

Două coafeze din Alba Iulia i-au tuns și coafat pe bunicii de la Căminul de Vârstnici: ,,Au dăruit timp și atenție, dar mai ales demnitate vârstnicilor”

Mirela Molnar și Adina Pașca, două coafeze cu suflet mare din Alba Iulia, au adus primăvara în ochii bunicilor de la Căminul de Vârstnici din municipiu. ​Mai mult decât un tuns și răsfăț, a fost o conexiune de la suflet la suflet.

Nu a fost nevoie de nicio invitație oficială. Pentru cele două coafeze, reîntoarcerea la cămin a devenit deja o tradiție a sufletului. Înarmate cu truse pline de ustensile, dar mai ales cu multă răbdare și căldură, au transformat sala de activități într-un veritabil salon de înfrumusețare, unde poveștile de viață s-au împletit cu sunetul foarfecelor și a transformat o zi obișnuită într-un eveniment plin de emoție și răsfăț pentru beneficiari.

​Cu multă răbdare și măiestrie, Mirela Molnar și Adina Pașca nu au oferit doar simple servicii de tuns, ci au dăruit timp și atenție doamnelor și domnilor. Sub foarfecele lor, transformarea a fost mai mult decât estetică, a fost o regăsire a demnității.

Dincolo de îndemânarea profesională, Mirela Molnar și Adina Pasca au adus cu ele zâmbete și povești, spărgând rutina zilnică a căminului. Pentru vârstnicii care adesea duc dorul unei conversații calde, prezența lor a fost o adevărată „vitamină” pentru moral. Dialogul și atingerea blândă au contat la fel de mult ca rezultatul final din oglindă.

,,Această acțiune generoasă ne reamintește tuturor că bunătatea nu costă mult, dar valorează enorm pentru cei care au nevoie de un strop de lumină în amurgul vieții.

Iar sub foarfecele dibace ale celor două coafeze, argintul părului s-a preschimbat într-o coroană de prospețime, pregătind chipurile brăzdate de timp să întâmpine, cu o nouă demnitate, lumina caldă a primăverii.

Vă mulțumim pentru gestul deosebit și bucuria adusă în sufletele vârstnicilor!”, au transmis reprezentanții căminului.

