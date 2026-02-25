FOTO | Doi profesori de istorie din Sebeș, Mihai-Octavian Groza și Elena Damian, autori ai primului ghid bilingv de pregătire a examenului național de Bacalaureat din România
Mihai-Octavian Groza (Liceul German Sebeș) și Elena Damian (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), doi dintre cei mai îndrăgiți profesori de istorie ai județului Alba, au editat de curând primul ghid bilingv de pregătire a Examenului Național de Bacalaureat din România.
Intitulat sugestiv „Înveți cu spor, promovezi BAC-ul ușor”, acest ghid a fost elaborat și publicat cu scopul de a veni în sprijinul profesorilor și elevilor prinși în vârtejul pregătirii așa-numitului examen al maturității (îndeosebi a celor care își desfășoară activitatea în unitățile școlare cu predare în limba germană).
Ghidul „Înveți cu spor, promovezi BAC-ul ușor” conține atât o parte metodologică (care cuprinde norme și indicații privind rezolvarea corectă a unui subiect de Bacalaureat-disciplina Istorie), cât și o parte teoretică (care cuprinde sinteze ale temelor cuprinse în programa de examen).
Dacă prima parte, metodologică, are la bază practica de zi cu zi la catedră, experiența acumulată în urma participării în comisiile de evaluare, cea de-a doua parte, teoretică, are la bază cele mai valoroase sinteze, dar și manuale și alte lucrări de specialitate privind istoria românilor.
Ghidul bilingv „Înveți cu spor, promovezi BAC-ul ușor” a fost publicat la Editura Honterus din Sibiu și a fost finanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României prin intermediul Forumului Democrat al Germanilor din România și al Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania.
