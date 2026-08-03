Foto | Doi ofițeri și 32 de subofițeri de la Jandarmeria Alba au fost înaintați în gradul următor la termen: „Să purtați noul grad cu aceeași verticalitate!”

Doi ofițeri și 32 de subofițeri de la Jandarmeria Alba au fost înaintați în gradul următor la termen: „Să purtați noul grad cu aceeași verticalitate!”

Jandarmeria Alba a sărbătorit luni, 3 august 2026, avansarea în gradul următor, la termen, a colegilor ofițeri și subofițeri care au îndeplinit toate condițiile legale. doi ofițeri și 32 de subofițeri au fost înaintați în gradul următor.

„Nu e vorba doar despre o schimbare pe epoleți, ci despre asumarea unei responsabilități și mai mari față de comunitatea pe care o protejăm. În spatele fiecărui grad sunt ore de misiuni, decizii luate la timp și multă muncă în echipă”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Alba.

Cu acest prilej inspectorul șef, colonelul Pașca Tudor Gheorghe, le-a înmânat noile grade și i-a felicitat pe cei avansați în grad pentru profesionalismul, devotamentul și rezultatele obținute în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a apreciat eforturile depuse și i-a îndemnat pe mai departe la responsabilitate și implicare.

De asemenea, plutonierul adjutant Gavra Gabriel a primit o Diploma din partea domnului vice-prim-ministrului și ministrul Afacerilor Interne, Marian Cătălin Predoiu, în semn de recunoștință și pentru modul exemplar în care și-a îndeplinit datoria față de cetățeni și țară.

„Felicitări tuturor! Să purtați noul grad cu aceeași verticalitate!

Jandarmeria Alba, cu siguranță, pentru fiecare!”, au mai transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

sursa foto: Jandarmeria Alba

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